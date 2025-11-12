Video Sfârșitul „Zeiței Bogăției”: cea mai mare escroacă din criptomonede a fost capturată după 5 ani de fugă. Avea parolele cusute în haine

„Zeiţa Bogăţiei”, femeia care a înşelat peste 100.000 de investitori şi a fugit cu miliarde în criptomonede, a fost prinsă după cinci ani de fugă spectaculoasă. Poliţia britanică a găsit peste 5 miliarde de lire în bitcoin chiar în vila sa din Londra – cea mai mare captură de criptomonede din istoria Regatului Unit.

sursa: Poliția britanică/X

Zhimin Qian, cunoscută şi sub numele de Yadi Zhang, are 45 de ani şi este acuzată că a înşelat aproximativ 128.000 de persoane din China printr-o schemă de investiţii de tip Ponzi. Femeia ar fi fugit apoi în Marea Britanie, folosind un paşaport emis de statul caraibian Saint Kitts and Nevis, pentru a scăpa de autorităţile chineze, potrivit metro.

Stabilită într-o vilă luxoasă din Hampstead, un cartier exclusivist din nordul Londrei, Qian a început să spele sumele uriaşe obţinute ilegal, transformându-le în bitcoin şi investind în proprietăţi scumpe şi bunuri de lux.

În anul 2018, poliţia britanică a descins la reşedinţa ei din Londra, evaluată la peste 5 milioane de lire. În interior, anchetatorii au descoperit criptomonede în valoare de 5 miliarde de lire sterline (aproximativ 6,2 miliarde de euro), ascunse în dispozitive digitale, dar şi parole scrise de mână, ascunse în buzunarele pantalonilor de trening ai femeii.

După raid, Qian a reuşit să fugă, dispărând fără urmă timp de cinci ani. Poliţia a aflat ulterior că s-a ascuns în diverse apartamente Airbnb, rezervate de intermediari din lumea interlopă, care o ajutau să rămână cu un pas înaintea anchetatorilor.

A fost găsită la York, cu parolele cusute în haine

După ani de căutări, „Regina Bitcoin” a fost localizată anul trecut în oraşul York, în nordul Angliei.

În momentul arestării, anchetatorii au descoperit că femeia avea un buzunar secret cusut în interiorul pantalonilor de trening, în care ţinea coduri şi parole care dovedeau traseul banilor.

Aceste note scrise de mână s-au dovedit esenţiale pentru investigatori, care au reuşit astfel să recupereze alte 67 de milioane de lire şi să lege definitiv Qian de schema uriaşă de fraudă.

Una dintre complicele sale, Jian Wen, fostă lucrătoare într-un restaurant chinezesc din estul Londrei, a fost condamnată la 6 ani şi 8 luni de închisoare. Ea ar fi ajutat-o pe Qian să spele banii, fără să înţeleagă, spune ea, adevărata sursă a fondurilor.

Wen a trecut rapid de la o viaţă modestă la luxul vilei din Hampstead, unde locuia alături de fiul ei, adus din China şi înscris la o şcoală privată. În scurt timp, conducea un Mercedes şi trăia ca o femeie de afaceri prosperă.

Un al treilea complice, Hok Seng Ling, în vârstă de 46 de ani, a fost descris de poliţie drept „majordomul” lui Qian. El a pledat vinovat pentru transferul de bitcoin obţinut ilegal şi pentru sprijinul acordat în ascunderea femeii.

Poliţia britanică: „Una dintre cele mai mari spălări de bani din istorie”

„Acesta este unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani din istoria Marii Britanii şi unul dintre cele mai valoroase cazuri de criptomonede la nivel global”, a declarat Will Lyne, şeful comandamentului pentru criminalitate economică şi cibernetică al Poliţiei Metropolitane din Londra.

„Prin investigaţii meticuloase şi o cooperare fără precedent cu autorităţile chineze, am reuşit să demonstrăm originea criminală a activelor pe care Qian a încercat să le spele în Regatul Unit. Gândurile noastre se îndreaptă către miile de victime ale acestei escrocherii”, a adăugat el.

Detectivul sergent Isabella Grotto, cea care a condus ancheta, a spus că prinderea lui Qian a fost rezultatul „unor ani de muncă migăloasă şi a unei cooperări internaţionale fără precedent”.

Între timp, miile de investitori din China, care au fost păcăliţi de Qian, încearcă să-şi recupereze o parte din bani. Criptomonedele confiscate se află acum în custodia autorităţilor britanice.