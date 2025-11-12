Nicușor Dan îl va rechema pe ambasadorul României în SUA. Om de afaceri: „Decizia este nu doar una corectă, ci și profund necesară”

Președintele Nicușor Dan îl va rechema în țară pe ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru. De asemenea, potrivit surselor, Mihai Răzvan Ungureanu, fost ministru de Externe, este luat în calcul pentru postul de ambasador la Londra.

Omul de afaceri clujean Avram Gal, fost lider al PSD Câmpia Turzii și fost consilier parlamentar, laudă decizia președintelui Nicușor Dan privind rechemarea ambasadorului Muraru.

„O decizie de stat: Nicușor Dan redeschide poarta adevăratului parteneriat cu America lui Donald J. Trump

Decizia președintelui României, Nicușor Dan, de a-l rechema în țară pe ambasadorul Andrei Muraru este nu doar una corectă, ci și profund necesară. Este, de fapt, o măsură de igienă diplomatică și un gest de luciditate politică într-un moment în care România are nevoie, mai mult ca oricând, de o relație reală, sinceră și funcțională cu administrația Trump, cea care a demonstrat mereu respect pentru națiunile ce-și cunosc demnitatea”, transmite Avram Gal.

De asemenea, acesta afirmă că este cunoscut „în cercurile diplomatice de la Washington că Andrei Muraru a fost un susținător deschis al Partidului Democrat, implicându-se în mod nepermis de vizibil în sprijinul tandemului Joe Biden–Kamala Harris.”

„O astfel de atitudine, în totală contradicție cu neutralitatea impusă de statutul de ambasador, a dus, inevitabil, la o răcire evidentă a dialogului cu cercurile conservatoare americane – tocmai acelea care, în mod tradițional, au fost mereu favorabile României și cauzei noastre strategice în regiune.

Prin această rechemare, Nicușor Dan transmite un semnal de forță și echilibru: România își dorește o politică externă bazată pe respect reciproc, valori comune și parteneriate reale, nu pe complezență și pe poze diplomatice cu funcționari americani de rang secund”, precizează acesta.

Gal: „Decizia de a-l retrage pe Andrei Muraru nu este o răzbunare”

În continuare, Avram Gal declară că ambasadorul României la Washington nu trebuie să fie doar un funcționar formal, ci un reprezentant activ al țării și al președintelui. Acesta consideră că Nicușor Dan are șansa de a arăta că România vrea o relație bazată pe dialog și încredere cu SUA.

„Ambasadorul României la Washington nu este un observator pasiv al scenei politice americane și nici un simplu funcționar protocolar. El este, înainte de toate, reprezentantul președintelui României, purtătorul mesajului politic și simbolic al unei țări care se vrea respectată și ascultată în capitala lumii libere.

Astăzi, Nicușor Dan are ocazia istorică de a transmite un mesaj limpede către Washington, către Casa Albă și către toată lumea occidentală: România alege dialogul, nu partizanatul; cooperarea, nu distanța; încrederea, nu ipocrizia diplomatică.

Un nou ambasador, cu o viziune pragmatică, cu un profil proamerican autentic și cu o deschidere sinceră către echipa Trump, ar putea readuce România acolo unde îi este locul — printre aliații de încredere ai Statelor Unite, nu în galeria statelor care au confundat diplomația cu activismul politic de partid”, adaugă omul de afaceri.

Nu în ultimul rând, Avram Gal subliniază că „decizia de a-l retrage pe Andrei Muraru nu este o răzbunare, ci un act de responsabilitate națională.”

„Este dovada că România își poate redresa busola externă și că președintele Nicușor Dan înțelege importanța de a construi punți, nu ziduri, în relația cu partenerii noștri naturali de peste Ocean.

PS: Poate că această schimbare de direcție marchează, în sfârșit, începutul unei noi ere — una în care România încetează să mai fie spectator în propria sa politică externă și devine, din nou, partenerul de încredere al Americii care respectă și apreciază puterea adevăratelor valori”, transmite acesta.

Cine este Andrei Muraru

Andrei Muraru a fost acreditat în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în SUA de fostul președinte Klaus Iohannis, prin decret prezidențial, la 7 iulie 2021.

Potrivit MAE, Andrei Muraru (n. 1982) este absolvent al Facultății de Istorie (2005), licențiat al programului de master „Românii și Europa” (2007) și doctor în Istorie (2011) al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

A lucrat la Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) încă din 2006, ocupând diferite poziții, de la expert-cercetător la președinte executiv.

A fost consilier la Guvern și la Arhivele Naționale, membru în Consiliul de Administrație al TVR și, în 2014, consilier al lui Klaus Iohannis la PNL.

În perioada 2014 – 2021, Andrei Muraru a fost consilierul prezidențial al lui Iohannis.

Andrei Muraru este lector universitar în cadrul SNSPA (Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană) şi cercetător ştiinţific la Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

A fost bursier la Aristotle University of Thessaloniki (Erasmus-Socrates, 2004-2005), New Europe College (2009-2010) şi United States Holocaust Memorial Museum (Washington DC, 2010-2011).

A beneficiat, de asemenea, de o bursă doctorală finanţată prin programul POSDRU (2008-2011) A obținut o bursă postdoctorală la Yad Vashem – The International Institute for Holocaust Research pentru anul 2020.

A fost decorat de Regele Mihai pentru contribuția adusă la cunoașterea istoriei monarhiei din România cu medalia „Regele Mihai I pentru loialitate” (2008) și pentru activitatea în fruntea IICCMER cu Ordinul „Coroana României” în grad de Ofițer (2015).

Mihai Răzvan Ungureanu, luat în calcul pentru postul de ambasador la Londra

Mihai Răzvan Ungureanu, fost ministru de Externe și fost șef al SIE, este luat în calcul de președintele Nicușor Dan pentru postul de ambasador la Londra, au transmis, miercuri, surse politice.

Numirea lui Mihai Răzvan Ungureanu ar urma să facă parte dintr-un amplu proces de rotație a ambasadorilor aflați la final de mandat, inițiat de președintele Nicușor Dan, au spus sursele pentru G4Media.

În prezent, postul de ambasador la Londra e ocupat de Laura Popescu, diplomat de carieră. Ea se află în funcție din 2021.

Mihai Răzvan Ungureanu a fost prim-ministru pentru trei luni în 2012, după ce anterior ocupase postul de ministru de Externe. El a fost șef al SIE în două mandate: în perioada 2007-2012 și în intervalul 2015-2016.

În 2016 a plecat după deteriorarea relațiilor cu președintele în funcție Klaus Iohannis.

În mandatul său de ministru de Externe a deschis ministerul pentru tineri.