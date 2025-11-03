search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
Video Un român a fost martor la atacul din trenul spre Londra: „A repetat de trei sau patru ori: «Omorâți-mă»”

Publicat:

Un român care a fost martor la atacul cu cuțitul dintr-un tren de călători din Marea Britanie a povestit pentru presa britanică cum polițiștii au reușit să îl prindă pe autorul incidentului, soldat cu 11 răniți. Conform declarațiilor sale, atacatorul s-a rugat de agenți să îl ucidă și, după un scurt dialog, a fost imobilizat. Suspectul, Anthony Williams, în vârstă de 32 de ani, a fost acuzat de 11 tentative de omor, o vătămare corporală și posesie de arme albe. 

Sursa video: TikTok / c4news

Martorul român a rememorat momentele de după atacul care a avut loc într-un tren ce circula de la Doncaster la Londra, pe ruta King’s Cross. Un angajat al companiei feroviare London North Eastern Railway (LNER), care a protejat călătorii și „a salvat viețile multor oameni”, se află în stare critică la spital.

„Am văzut persoana din dreapta mea ținând un cuțit, așa că a fost înconjurată foarte repede de poliție. În același timp în care ținea cuțitul, el cerea poliției să îl omoare. A repetat de trei sau patru ori: «Omorâți-mă, omorâți-mă, omorâți-mă». Poliția i-a cerut să arunce arma. El nu a aruncat cuțitul. Cred că au folosit acel dispozitiv electric... Un pistol cu electroșocuri cu acționare la distanță, da. Așa că a aruncat-o foarte repede și l-au imobilizat, parcă era deasupra lui. Așa că l-au imobilizat”, a relatat tânărul român.

„Cred că a înțeles că e mai bine să fie ucis”

Martorul a mai precizat: „După părerea mea, când m-am uitat la el, părea speriat, pentru că era înconjurat de poliție. Așa că cred că în acel moment, a înțeles gravitatea situației și ce au făcut ei. În acel moment de reflecție, cred că a înțeles că e mai bine să fie ucis decât să suporte consecințele după ce a făcut”.

Anthony Williams, din Peterborough, a fost acuzat luni de 11 tentative de omor, o vătămare corporală și posesie de arme albe.

Tracy Easton, procuror șef al CPS Direct, a declarat pentru The Guardian: „Echipa noastră de procurori care lucrează în afara programului a stabilit că există suficiente dovezi pentru a trimite cazul în judecată și că este în interesul public să se inițieze proceduri penale. Am colaborat îndeaproape cu Poliția Britanică de Transport pentru a examina un volum imens de dovezi, inclusiv înregistrările camerelor de supraveghere”.

„Numărul acuzațiilor va fi revizuit pe măsură ce ancheta avansează. Suntem conștienți de impactul devastator al evenimentelor de sâmbătă din tren și de șocul pe care l-a provocat incidentul în întreaga țară. Gândurile noastre sunt alături de toate persoanele afectate”, a precizat procuror șef al CPS Direct.

