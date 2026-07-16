search
Joi, 16 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Sistemul de scanare facială a dat greș în România. O femeie din Marea Britanie a fost confundată cu sora sa geamănă

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O eroare a noului sistem european de control la frontieră, prin scanare facială, a creat probleme pe aeroportul din Cluj-Napoca, unde femeie din Marea Britanie a fost oprită după ce sistemul a confundat datele sale cu cele ale surorii gemene.

Sistemul EES se aplică tuturor cetăţenilor din afara UE şi Schengen. FOTO: MAI
Sistemul EES se aplică tuturor cetăţenilor din afara UE şi Schengen. FOTO: MAI

Sistemul european de control la frontieră bazat pe recunoaștere facială și amprente, cunoscut sub denumirea EES (Entry/Exit System), a fost creat pentru a înlocui ștampilele aplicate în pașapoarte cu o evidență digitală a intrărilor și ieșirilor din spațiul Schengen pentru cetățenii din afara Uniunii Europene. Implementarea sa a fost amânată de mai multe ori din cauza dificultăților tehnice, iar după lansare mai multe aeroporturi europene au raportat întârzieri și probleme de funcționare.

Un incident petrecut chiar în România relatat de Politico, în care o femeie a fost confundată cu sora sa geamănă, arată că verificările automate nu sunt lipsite de erori.

Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii mai pe aeroportul din Cluj-Napoca, unde o cetățeană britanică, angajată a publicaţiei citate, a fost oprită de autoritățile de frontieră, care au informat-o că sistemul indică o posibilă depășire a perioadei legale de ședere în spațiul Schengen. Potrivit datelor din sistem, femeia nu ar fi înregistrat ieșirea din Schengen după o călătorie în Amsterdam, însă ea nu fusese în Amsterdam în perioada respectivă.

Călătoria fusese făcută de sora sa geamănă, iar sistemul a „amestecat” cumva datele celor două surori, care, deşi au aceeași naționalitate, aceeași dată de naștere și același nume de familie, au, însă, prenume diferite, amprente diferite și pașapoarte diferite.

După aproximativ 15 minute de verificări suplimentare, autoritățile române i-au permis femeii să continue călătoria către Regatul Unit.

Cum a fost posibilă eroarea

Cazul a atras atenția specialiștilor în securitate cibernetică, care spun că incidentul ar putea avea la bază o combinație între o eroare de înregistrare în sistem și o verificare incompletă făcută la frontieră.

Niovi Vavoula, profesor de politici în domeniul securității cibernetice la Universitatea din Luxemburg și specialist care a oferit consultanță legislatorilor europeni în legătură cu funcționarea sistemului EES, consideră că incidentul de la Cluj ar putea fi rezultatul unei succesiuni de erori, produse în două momente diferite.

Prima problemă ar putea să fi apărut în Olanda, la înregistrarea ieșirii din spațiul Schengen. Potrivit specialistei, există posibilitatea ca sistemul să fi preluat greșit datele unei călătorii efectuate de sora geamănă, într-o perioadă în care EES era abia lansat și încă se confrunta cu probleme tehnice, în contextul în care călătoria în Amsterdam a avut loc pe 12 aprilie, la numai două zile după activarea sistemului informatic, pe 10 aprilie.

Sistemul european de Intrare/Ieșire a fost extins în două mari aeroporturi din România. Cum funcționează

„Nu era pe deplin pregătit sau exista o defecțiune” la punctul de control, a explicat Vavoula, punctând că astfel de situații pot apărea în primele etape de funcționare ale unui sistem complex și că probleme similare au fost raportate după introducerea EES.

A doua problemă putea apărea la verificarea făcută pe aeroportul din Cluj-Napoca, unde aceasta s-a făcut exclusiv pe imaginea facială furnizată de sistem, nu şi pe nume sau paşaport.

Regulamentul EES prevede că identificarea unui călător trebuie făcută prin verificarea mai multor date biometrice și de identificare, nu doar prin recunoașterea facială. Imaginea feței trebuie comparată cu alte informații, precum amprentele digitale și datele din pașaport, elemente care rămân diferite chiar și în cazul surorilor gemene.

Potrivit lui Vavoula, faptul că verificarea s-a oprit la asemănarea facială arată că procedura nu a fost aplicată complet.

„Din relatarea pe care mi-ați trimis-o, reiese că autoritățile nu sunt suficient de bine pregătite pentru a face diferența între diferitele procese de identificare și se bazează pe imaginea facială ca singura metodă de identificare”, a declarat aceasta pentru Politico.

Specialista a explicat faptul că această abordare poate duce la ceea ce psihologii numesc „anchoring bias” (prejudecata de ancorare), situația în care o persoană se fixează pe prima informație disponibilă și ignoră alte elemente care ar putea schimba concluzia.

„Faptul că nu au verificat datele din pașaport în sistemul EES și nici nu au ținut cont că sistemul este încă nou și se confruntă cu diverse probleme arată ceea ce se numește anchoring bias, când te bazezi pe prima informație și ignori tot restul dovezilor”, a mai spus cercetătoarea.

Ministerul de Interne din Olanda și Poliția de Frontieră din România nu au oferit momentan un punct de vedere în legătură cu acest caz, potrivit publicaţiei citate.

Probleme pentru britanicii după Brexit

Sistemul EES îi afectează pe cetățenii britanici, după ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, deoarece astfel de verificări se plică în cazul tuturor persoanelor din din afara UE și a spațiului Schengen.

Comisia Europeană a transmis că nu poate comenta cazuri individuale, dar a precizat că responsabilitatea pentru datele introduse în sistem aparține statelor membre.

„Statele membre sunt responsabile pentru datele înregistrate în EES, la care Comisia nu are acces”, a transmis un purtător de cuvânt al instituției.

Reprezentantul Comisiei a explicat şi că, la prima intrare în spațiul Schengen, fiecare călător trebuie să furnizeze atât date biometrice, cât și informații din pașaport, tocmai pentru ca sistemul să poată identifica separat fiecare persoană.

„Dacă un călător este preocupat de modul în care îi sunt procesate datele, are dreptul să solicite rectificarea și completarea datelor personale. În acest caz, se poate adresa autorităților competente ale statului membru, fie la frontieră, fie ulterior”, a precizat Comisia Europeană.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
digi24.ro
image
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
stirileprotv.ro
image
Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată pentru lipsire de libertate, lovire și alte violențe în cazul jurnaliștilor italieni
gandul.ro
image
Zelenski îl demite pe ministrul Apărării după șase luni de mandat. Decizia provoacă reacții și apeluri la proteste
mediafax.ro
image
Record absolut! Câte milioane de români au văzut, la miezul nopţii, golul de 2-1 din semifinala CM Argentina – Anglia transmisă de Antena 1
fanatik.ro
image
Palatul Telefoanelor și-a deschis porțile istoriei. Povestea primului zgârie-nori din România și a telefoanelor care au schimbat o epocă
libertatea.ro
image
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de departajare
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
A început scandalul! Englezii spun că golul de 2-1 al Argentinei trebuia anulat: "Ce rost mai are VAR-ul?"
digisport.ro
image
Cum alegi mobilierul ergonomic pentru birou și ce rol are un sistem de ridicare reglabil?
click.ro
image
Stare de urgență în 7 insule grecești care rămân fără apă. Hotelurile oferă turiștilor vouchere ca să renunțe la serviciul de curățenie
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Capcana caselor la 1 euro din Italia. Un tânăr a aflat cât costă, în realitate, "chilipirul"
observatornews.ro
image
BREAKING! Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă
cancan.ro
image
O categorie de pensii militare vor crește. Înalta Curte dă dreptate pensionari militari. Vechimea crește!
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Cea mai căutată facultate din România în 2026. La această specializare se bat 10 candidați pe un loc
playtech.ro
image
Zlatan Ibrahimovic îi distruge pe englezi și le amintește cât de uriaș e Messi: ”Au văzut mâna lui Dumnezeu. Acum au văzut și stângul și dreptul lui Dumnezeu”
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
"Complet inacceptabil": Anglia a făcut plângere oficială la FIFA, a doua zi după meciul cu Argentina!
digisport.ro
image
De la bebelușul ținut în brațe de Messi la legenda Spaniei: povestea jucătorului de fotbal Yamal, care va juca meciul final cu Argentina
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Lovitură grea pentru Nicuşor Dan de la CCR. Decizia e DEFINITIVĂ!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Ilie Bolojan! Un nou rival în interiorul partidului
mediaflux.ro
image
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
gsp.ro
image
DIICOT face glume pe Facebook pe seama lui Dragoș Pîslaru: „Scuze că nu am anunțat înainte”
actualitate.net
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Drama fetelor din Afganistan. Sunt promise pentru căsătorie încă de la naștere și vândute de propriile familii pentru plata datoriilor. „Dumnezeu îmi este martor”
click.ro
image
Horoscop 17 iulie. Berbecii au de făcut o alegere dificilă, câștiguri pentru Săgetători
click.ro
image
Imagini spectaculoase de la petrecerea pe care Loredana Groza a organizat-o pentru fiica ei, Elena. Cine a ajutat-o pe artistă
click.ro
Ecaterina cea Mare a Rusiei profimedia 1115813114 jpg
Regina cu cel mai mare apetit erotic din istorie. Mitul actului sexual cu un cal și decesul pe toaletă
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (captură video / © Universal Pictures)
Odiseu, distrugătorul? Noua adaptare a „Odiseei” readuce în prim-plan o dilemă morală antică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât de periculoase sunt turbulențele pe parcursul unui zbor? Ce le recomandă pilotul Mihai Sturzu celor care au frică de avion? „Zborul are partea lui de provocări”
image
Drama fetelor din Afganistan. Sunt promise pentru căsătorie încă de la naștere și vândute de propriile familii pentru plata datoriilor. „Dumnezeu îmi este martor”

OK! Magazine

image
”Îți va convinge soția să faceți sex în trei!” Carmen Electra revine în Playboy, după 30 de ani

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Leguma care „curăţă” arterele şi poate preveni infarctul