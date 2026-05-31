Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri

Noul sistem european de frontieră provoacă întârzieri pe aeroporturi. Pasagerii sunt sfătuiți să ajungă mai devreme la zboruri

Noul sistem european de intrare-ieșire (EES), care înlocuiește ștampilele din pașaport cu o înregistrare digitală și biometrică, a început să genereze întârzieri semnificative pe mai multe aeroporturi europene. Companiile aeriene și organizațiile din industrie avertizează că noile proceduri pot prelungi timpii de așteptare la frontieră, iar pasagerii sunt sfătuiți să își planifice călătoriile cu mai mult timp decât în mod obișnuit.

Noul sistem european de frontieră provoacă întârzieri pe aeroporturi. Foto arhivă

Sistemul Entry/Exit System (EES), implementat de Uniunea Europeană pentru cetățenii din afara blocului comunitar, introduce verificări biometrice la intrare și ieșire, înlocuind ștampilele aplicate manual în pașaport. Procesul presupune colectarea de date precum amprentele și imaginea facială, cu scopul de a moderniza gestionarea frontierelor și de a îmbunătăți securitatea spațiului Schengen.

Companiile aeriene recomandă sosirea mai devreme la aeroport

Într-un context marcat de creșterea timpilor de procesare, unele companii aeriene au început să își revizuiască recomandările pentru pasageri.

Potrivit declarațiilor citate de BBC, reprezentanți ai industriei aviatice au sugerat că pasagerii ar trebui să ajungă la aeroport cu aproximativ trei ore înainte de plecare, în loc de cele două ore recomandate în mod obișnuit. Recomandarea vine în condițiile în care noile verificări biometrice pot adăuga timp suplimentar la procesul de control de frontieră.

Reprezentanții companiilor aeriene au subliniat că impactul sistemului nu este uniform în întreaga Europă. În unele aeroporturi, procesul decurge relativ rapid, în timp ce în altele apar aglomerări semnificative, în special în perioadele de vârf ale traficului aerian.

ACI Europe: timpii de așteptare pot depăși trei ore

Asociația aeroporturilor europene ACI Europe a avertizat că implementarea sistemului EES generează presiuni suplimentare asupra infrastructurii aeroportuare.

Potrivit organizației, unele aeroporturi raportează timpi de așteptare care pot ajunge la peste trei ore în perioadele de trafic intens. ACI Europe a precizat că situația diferă de la un aeroport la altul, dar tendința generală indică o creștere a timpilor de procesare la frontierele externe ale Uniunii Europene.

Organizația a mai subliniat că aeroporturile au fost nevoite să se adapteze rapid la noile cerințe, inclusiv prin instalarea de echipamente biometrice și reorganizarea fluxurilor de pasageri, însă aceste ajustări nu au fost suficiente pentru a elimina complet aglomerările.

The Guardian: variații mari între aeroporturi și întârzieri în destinații turistice

Potrivit relatărilor publicate de The Guardian, impactul sistemului EES este „fragmentat” la nivel european. În unele aeroporturi, procesul de control se desfășoară fără întârzieri majore, însă în altele apar cozi semnificative, în special în destinații turistice din sudul Europei.

Sursele citate de publicație indică faptul că în aeroporturi din Spania, Portugalia și Franța au fost înregistrate aglomerări mai mari decât media, în special în perioadele cu trafic ridicat de pasageri.

În același timp, există și exemple de funcționare eficientă, unde implementarea a fost susținută de infrastructură suplimentară și de creșterea numărului de puncte de control biometrice.

Comisia Europeană: procesul durează, în medie, aproximativ un minut

Comisia Europeană a transmis că sistemul Entry/Exit System nu este, în sine, principalul factor care generează întârzieri semnificative, subliniind că procesul de înregistrare a datelor biometrice durează, în medie, aproximativ un minut per pasager atunci când funcționează în condiții normale.

Instituția europeană a precizat că EES face parte dintr-un pachet mai amplu de modernizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene și că eventualele blocaje sunt, în general, rezultatul unei combinații de factori operaționali, inclusiv fluxul ridicat de pasageri și adaptarea infrastructurii aeroportuare.

Un sistem în tranziție, sub presiunea sezonului de vârf

În prezent, industria aviației și autoritățile europene se află într-o etapă de adaptare la noul sistem de control la frontieră. În timp ce obiectivul EES este creșterea securității și eficientizarea gestionării migrației, implementarea sa practică generează în continuare provocări operaționale.

Pe măsură ce traficul aerian crește în sezonul de vară, atât companiile aeriene, cât și organizațiile aeroportuare avertizează că presiunea asupra punctelor de frontieră ar putea rămâne ridicată, iar pasagerii sunt sfătuiți să își planifice călătoriile cu marje de timp mai mari decât în anii anteriori.

