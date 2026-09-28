Siegfied Mureșan vrea întărirea parteneriatului cu SUA: „Pe picior de egalitate”

Invitat în prima ediție a emisiunii „Dialoguri libere”, de la TVR 1, Siegfied Mureșan a precizat că, dacă guvernul său va fi votat, va avea în vedere întărirea acestui parteneriat.

Siegfried Mureșan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Dincolo de dezvăluirile din Wall Street Journal, parteneriatul România – SUA este unul solid, afirmă premierul desemnat.

„Parteneriatul strategic cred că este solid. Și cred că, cu cât este mai solid parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, cu atât mai bine. Ca prim-ministru, dacă guvernul nostru va trece, voi lucra la solidificarea, la întărirea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii în domeniul securității naționale, în domeniul economic, în domeniul politic. , într-un fel care să fie bun pentru România și bun pentru poporul român, cred că acest parteneriat este stabil. Și vedem din toate declarațiile oficiale ale ambasadorului Statelor Unite în România și acesta este principalul nostru partener de dialog când vine vorba de relația bilaterală”, a spus Siegfied Mureșan, premier desemnat la TVR1.

Întrebat dacă va cere o bază militară americană permanentă în România dacă va fi premier, Siegfried Mureșan a precizat: „Așa cum sunt bazele acum, cred că este bine”.

„Avem baze militare americane în România. Cred că statutul pe care-l au este unul potrivit. Și cred că statul român trebuie să creeze condiții pentru ca militarii americani să fie staționați aici și să poată împreună cu militarii din celelalte state, membri ai NATO, contribui la apărarea României. Sunt suficiente pericole la frontiera externă a României. Prezența militarilor americani aici ne face bine și face România mai sigură. Așa cum sunt bazele acum, cred că este bine. În rest, deciziile de securitate naționale trebuie discutate în CSAT, unde prim-ministrul este un membru, dar nu singurul membru”.