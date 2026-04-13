Haos în aeroporturile europene după implementarea noului sistem de control: întârzieri de până la 3 ore și zboruri pierdute

Implementarea completă a noului sistem electronic de intrare-ieșire al Uniunii Europene (Entry/Exit System – EES), intrat în vigoare vineri, 10 aprilie, a provocat perturbări majore în mai multe aeroporturi europene, în plin sezon al vacanțelor de Paște.

Pasageri din afara Uniunii Europene, inclusiv cetățeni britanici, au fost nevoiți să suporte cozi de până la trei ore, iar numeroși călători au ratat zborurile.

Sistemul EES presupune înregistrarea electronică a datelor din pașaport și a datelor biometrice pentru cetățenii din state terțe care intră în spațiul Schengen pentru șederi scurte.

Deși Comisia Europeană susține că procesul de verificare durează, în medie, aproximativ 70 de secunde per pasager, realitatea din aeroporturi a fost semnificativ diferită în orele de vârf, scrie express.

Reprezentanții industriei aviatice avertizează că noile proceduri au dus la blocaje operaționale serioase. Airports Council International Europe (ACI Europe) și mai multe companii aeriene au transmis că întârzierile au avut ca efect pierderea zborurilor de către pasageri.

„Autoritățile de control la frontieră trebuie să aibă posibilitatea de a suspenda complet sistemul EES atunci când timpii de așteptare devin excesivi. Acest lucru este esențial nu doar în următoarele săptămâni, ci pe tot parcursul sezonului de vârf din vară”, a declarat Oliver Jankovek, director în cadrul ACI Europe.

Acesta a mai avertizat că imaginea Europei ca destinație eficientă pentru turism și afaceri ar putea avea de suferit: „Reputația Europei ca destinație accesibilă și eficientă pentru turism și afaceri este în joc, mai ales în contextul în care transportul aerian se confruntă deja cu perturbări cauzate de situația din Orientul Mijlociu”.

Problemele au fost confirmate și de operatorii aerieni, care au raportat cazuri în care pasagerii nu au mai ajuns la timp la îmbarcare.

Potrivit publicației citate, un zbor către Marea Britanie a decolat cu 51 de locuri neocupate, iar într-un alt caz, niciun pasager nu se afla la poartă la momentul închiderii îmbarcării, în timp ce 12 persoane încă așteptau la control la 90 de minute după ora limită.

Situația a fost deosebit de gravă la aeroportul Linate din Milano, unde aproximativ 100 de pasageri ai companiei easyJet, cu destinația Manchester, au rămas blocați în terminale timp de ore întregi.

Martorii au descris condițiile dificile, cu oameni afectați de căldură, unii dintre ei ajungând să se simtă rău, să vomite sau chiar să leșine.

Compania aeriană a transmis că face eforturi pentru a sprijini pasagerii afectați, însă a recunoscut că situația a fost dificil de gestionat, descriind-o drept „scăpată de sub control” .

Autoritățile europene susțin însă că implementarea EES este necesară pentru creșterea securității la frontiere și pentru modernizarea sistemului de control al intrării în spațiul UE, chiar dacă perioada de tranziție este marcată de dificultăți operaționale.