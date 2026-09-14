Răzvan Lucescu, în fața unei noi provocări uriașe! Totul începe azi, la 22 de ani de la debutul său pe banca tehnică

Răzvan Lucescu începe o nouă aventură în Liga Campionilor Asiei, iar obiectivul său cu Al Sadd este unul cât se poate de clar: câștigarea trofeului continental.

Răzvan Lucescu începe o nouă aventură în Liga Campionilor Asiei Foto: Profimedia

Antrenorul român debutează astăzi în competiție, pe terenul iranienilor de la Esteghlal. Al Sadd îi oferă lui Lucescu șansa de a lupta din nou pentru trofeul pe care l-a cucerit în 2019, alături de Al Hilal.

Miza principală pentru Lucescu este acum scena continentală

Clubul din Qatar îl aduce pe tehnicianul român tocmai cu gândul la o asemenea performanță. În competiția internă, Al Sadd domină de ani buni, fiind campioana ultimelor cinci ediții. Și startul actualului sezon confirmă statutul de favorită: după patru etape, formația are maximum de puncte, 12, și un golaveraj de 19-7.

Conducerea lui Al Sadd speră ca experiența românului să facă diferența, mai ales că acesta știe deja cum este să câștige Liga Campionilor Asiei.

Răzvan Lucescu vine după o perioadă de succes la PAOK Salonic, unde devine cel mai titrat antrenor din istoria clubului. Acum, la 22 de ani de la debutul său pe banca lui FC Brașov, tehnicianul român are în față o nouă provocare importantă: să cucerească din nou Asia, de această dată alături de Al Sadd.

Partida are loc în Irak, nu în Iran

Al Sadd o întâlnește pe Esteghlal, însă partida nu se dispută pe terenul formației iraniene. Meciul are loc în Irak, la Basra, din cauza conflictului armat care afectează Iranul. Esteghlal este pregătită de fostul internațional iranian Sohrab Bakhtiarizadeh și ocupă poziția secundă în campionatul intern după primele șapte etape. Formația are și o prezență importantă la echipa națională, șapte dintre jucătorii săi fiind convocați în lotul Iranului.

Deși nu a încheiat sezonul precedent pe primul loc, Esteghlal se afla în fruntea clasamentului în luna martie, atunci când competiția internă a fost suspendată pe fondul izbucnirii războiului. Campionatul nu a mai fost reluat, iar primele două echipe din clasament au primit dreptul de a participa în Liga Campionilor Asiei.