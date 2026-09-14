Premierul Donald Tusk convoacă o ședință de urgență de securitate după atacurile ruse și avertizează asupra riscului de lovituri pe teritoriul Poloniei

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a convocat de urgență miniștri, reprezentanți ai armatei și ai serviciilor de informații, după atacurile Rusiei asupra Ucrainei, în apropierea graniței poloneze. Tusk a avertizat că, în săptămânile și lunile următoare, Rusia își poate intensifica semnificativ acțiunile, motiv pentru care Varșovia se pregătește pentru posibilitatea unor atacuri chiar pe teritoriul polonez.

Premierul polonez Donald Tusk/FOTO:EPA/EFE

Ședința a avut loc duminică, de la ora 17:00, la Centrul Guvernamental de Securitate, cu conducerea Ministerului de Interne, a Ministerului Apărării Naționale și reprezentanți ai structurilor de informații. Întâlnirea a fost convocată în regim de urgență, după atacurile rusești produse în imediata apropiere a graniței poloneze, a precizat purtătorul de cuvânt al guvernului, Adam Szłapka.

Potrivit acestuia, tema centrală a discuțiilor a fost situația de securitate a Poloniei. Tusk a declarat că escaladarea rusă este deja o realitate, iar manifestările ei se apropie tot mai mult de granițele poloneze, amintind că au existat deja tentative de a paraliza activitatea punctelor de trecere a frontierei.

„De astăzi, vom acționa într-un regim mult mai intens“

„Trebuie să fim conștienți că, de astăzi, vom acționa într-un regim mult mai intens. Știm și ne putem aștepta ca următoarele săptămâni și luni să fie o perioadă de acțiuni foarte intense din partea Rusiei. Din păcate, nu putem exclude ca escaladarea să ajungă și pe teritoriul nostru", a declarat premierul.

Tusk a spus că speră ca cel mai negru scenariu să nu se materializeze, dar a subliniat că informațiile primite în ultimele luni obligă la luarea în calcul și a variantelor nefavorabile. El a insistat asupra necesității ca Polonia și aliații săi din NATO să fie pregătiți pentru un răspuns comun, dacă situația o va cere.

„Atacurile din această noapte arată că rușii sunt dispuși să folosească echipamente mai periculoase ca niciodată. Mă refer la dronele cu reacție, a căror rază de acțiune și precizie sunt îngrijorătoare. Desigur, nici Ucraina, deși foarte bine pregătită pentru apărarea antidronă, nu reușește să le contracareze sută la sută", a afirmat premierul.

Viceministrul polonez al Apărării, Cezary Tomczyk, a anunțat că, în timpul atacului rusesc de duminică asupra vestului Ucrainei, au fost înregistrate 13 lovituri. Dimineața zilei de 13 septembrie, forțele ruse au vizat o benzinărie și un tren de călători aflat în stația Iagodîn, din regiunea Volîn, aproape de granița ucraineano-poloneză. Una dintre drone a lovit locomotiva unui tren care circula pe ruta Kiev–Varșovia. La bord se aflau consilieri pe probleme de securitate din mai multe state ale Uniunii Europene, inclusiv din Germania, dar și fostul premier britanic Boris Johnson.

Tusk cere vigilență

„Trebuie deci să fim conștienți că Rusia dispune de asemenea capabilități. De aceea aștept informații despre gradul nostru de pregătire pentru o eventuală utilizare a dronelor și pentru tentativele conexe de a perturba activitatea noastră, fie pe căile ferate, fie la locurile de muncă. Nu exclud posibilitatea ca astfel de situații să apară și aici", a mai spus premierul.

Tusk a acordat o atenție specială verificării informațiilor în situații de criză, cerând serviciilor să poată confirma rapid toate datele, în special pe cele apărute noaptea, în regim de alertă. Potrivit premierului, nu este vorba doar despre activitatea Centrului Guvernamental de Securitate și informarea populației, armata și guvernul polonez trebuie să aibă capacitatea deplină de a verifica independent informațiile, pentru a evita erorile în situații ce cer o reacție imediată.

După atacurile rusești produse în apropierea graniței poloneze, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a început să primească rapoarte operative privind situația. Purtătorul de cuvânt al președintelui, Rafał Leśkiewicz, a precizat că informațiile sunt transmise de serviciul operativ al Biroului Securității Naționale, aflat în legătură permanentă cu Centrul Guvernamental de Securitate și cu alte instituții ale statului.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate poloneze, Jacek Goryszewski, a calificat amenințarea din timpul atacului rusesc drept „reală și iminentă". Potrivit acestuia, dronele au lovit ținte aflate la câțiva kilometri sau câteva zeci de kilometri de granița poloneză.