14 septembrie, ziua când România s-a îmbrăcat militărește și a devenit Stat Național Legionar

La 14 septembrie 1940, Regele Mihai I a semnat Decretul regal prin care România a fost proclamată „Stat Național-Legionar”. Tot pe 14 septembrie s-a născut cântăreața Dida Drăgan și a murit Grace Kelly, prințesă de Monaco.

Mareșalul Ion Antonescu, în fruntea mișcării legionare Foto: Historia

1895: A fost inaugurat podul de la Cernavodă, constyruit de Anghel Saligny

Podul de peste Dunăre între Fetești și Cernavodă, proiectat și construit de inginerul Anghel Saligny, era la acea vreme cel mai lung pod (4.088 m) din Europa Continentală și al treilea pod din lume.

Lucrările au început la 26 noiembrie 1890 în prezența regelui Carol I. Colectivul de proiectare și de execuție a fost condus de inginerul Anghel Saligny. Întreaga linie ferată, inclusiv podurile, au fost executate cu cale simplă. Cu rampele de acces, cei 4.087,95 metri de poduri formau, la acea vreme, cel mai lung complex de poduri construit în România și al treilea ca lungime din lume. Deschiderea centrală de 190 m era cea mai mare din Europa continentală.

Podul de la Cernavodă Foto: Arhive

Costul total al tronsonului de linie ferată Fetești-Cernavodă, inclusiv liniile de cale ferată și stațiile, a fost de 35 milioane lei aur.

Se spune că după ce s-a bătut ultimul nit, un nit de argint, s-a zidit documentul inaugurării și s-a celebrat serviciul religios. În acest timp, Anghel Saligny a stat alături de șefii echipelor de muncitori care lucraseră la execuția podului, într-o șalupă sub pod, aceasta pentru a garanta rezistența podului.

1901: Theodore Roosevelt a devenit, la 42 de ani, cel mai tânăr președinte al Statelor Unite

Theodore Roosevelt Jr. a fost cel de-al 25-lea vicepreședinte al Statelor Unite înainte de a deveni președinte, în urma asasinării președintelui William McKinley. Prin depunerea jurământului de președinte la 42 de ani, Theodore Roosevelt a devenit (și a rămas până în ziua de azi) cel mai tânăr președinte din istoria Statelor Unite.

Theodore Roosevelt Foto: Library of Congress

În cadrul Partidului Republican a fost un reformator, căutând să promoveze ideile conservatoare ale partidului în secolul al XX-lea. S-a implicat constant în activităţi politice și non-politice care au influenţat profund societatea americană a începutului secolului al XX-lea, fiind guvernator al statului New York, istoric, naturalist, explorator, autor, soldat, potrivit wikipedia.

De asemenea, el rămâne celebru prin tipul de personalitate pe care l-a adus în prim-planul societății americane, pentru energia, interesele și realizările sale pe planuri multiple, genul său de masculinitate și aparența sa de „cowboy” școlit.

1936: S-a născut Ileana Stana-Ionescu, actriță română

A debutat ca actriță în anul 1955, la vârsta de 19 ani, la Teatrul de Stat din Reșița, cu rolul Agnes în Școala femeilor de Molière. În anul 1959 s-a transferat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Din anul 1965 a lucrat la Teatrul Național din București, precum și la televiziune. Din anul 2002 este societar de onoare al Teatrului Național din București. Este căsătorită cu actorul Andrei Ionescu.

Ileana Stana-Ionescu Foto: Cinemagia

Ileana Stana-Ionescu a fost aleasă deputat de București în legislatura 2000-2004, ca reprezentantă a minorității italienilor din România, ea fiind italiancă după mamă. A fost membru în grupul parlamentar de prietenie cu Republica Italiană și președinte al grupului parlamentar de prietenie cu Republica Panama.

Ileana Stana-Ionescu a murit la data de 30 iunie 2024, ultima dorinţă a acriţei fiind ca trupul să-i fie incinerat.

1940: Proclamarea Statului Național-Legionar

1940 a fost un an negru pentru România. După ce își pierduse mare parte din teritorii, printre care Basarabia, Transilvania și Bucovina de Nord, pe 14 septembrie țara era îmbrăcată militărește și se declara Statul Național-Legionar. Cu generalul Ion Antonescu, ca prim-ministru cu puteri depline, și Horia Sima, liderul Mișcării Legionare, ca vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, timp de 138 de zile, până pe 14 februarie 1941, țara era cuprinsă de violență, răzbunare, represiune.

Statul Național-Legionar a reprezentat o formă de guvernare autoritară, cu accent pe ideologia legionară și pe controlul politic prin represiune. Tensiunile dintre Antonescu și Mișcarea Legionară au dus, însă, la conflictul din ianuarie 1941, cunoscut ca Rebeliunea legionară, în urma căruia legionarii au fost eliminați din conducerea statului, iar Antonescu a rămas la putere sprijinit de Germania nazistă.

1947: S-a născut Dida Drăgan, interpretă română de muzică ușoară

Dida Drăgan este o solistă vocală și autoare de versuri din România, supranumită „vocea de flacără” a muzicii românești, despre care Grigore Vieru spunea că „exigențele ei față de versuri, nu numai față de muzică, denotă o inteligență și un rafinament care nu admit diletantismul și compromi­sul”.

Dida Drăgan Foto: Facebook

Prin prisma textelor melodiilor și poeziilor sale, Nichita Stănescu o numea „Doamna Oscar”. Stilurile muzicale abordate de către Dida Drăgan sunt rock, pop, folk și jazz. A câștigat, de-a lugul timpului, 22 de medalii de aur la concursurile europene și mondiale de compoziție și interpretare.

1982: A murit actrița Grace Kelly, prințesă de Monaco

Născută în 1929, Grace Kelly a fost o actriță americană de film care, în aprilie 1956, s-a căsătorit cu Rainier al III-lea de Monaco și a devenit prințesă consort de Monaco, denumită în mod obișnuit Prințesa Grace.

După ce a îmbrățișat o carieră în actorie în 1950, la vârsta de 20 de ani, în 1953, odată cu lansarea filmului Mogambo, ea a devenit un star de cinema, un statut confirmat în 1954, cu un Glob de Aur și o nominalizare la Premiul Oscar, precum și cu roluri principale în cinci filme, printre care The Country Girl, pentru care a primit Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. După căsătoria sa cu Rainier al III-lea de Monaco a renunțat la actorie, dedicându-se noului său rol în cadrul familiei princiare de Monaco. Ea și Prințul Rainier au avut trei copii: Caroline, Albert și Stéphanie.

Grace Kelly Foto: Profimedia

A murit după ce a suferit un accident vascular cerebral la 14 septembrie 1982, când a pierdut controlul automobilului și s-a prăbușit. Fiica ei, Prințesa Stéphanie, a fost în mașină cu ea, și a supraviețuit accidentului.

2009: A murit actorul Patrick Swayze, actor american, dansator și compozitor

Născut în 1952, Patrick Swayze a devenit celebru datorită interpretărilor sale din filmele Dirty Dancing (1987), pentru care a scris și compus cântecul She's Like the Wind, durul din Road House (1989), Ghost - Fantoma (1990), Point Break - La limita extremă(1991). A devenit faimos și pentru serialul de televiziune Nord și Sud. A scris și a cântat melodia celebră "She's Like the Wind".

Patrick Swayze Foto: Shutterstock

Swayze a fost căsătorit cu Lisa Niemi timp de 34 de ani, din 12 iunie 1975 până în 2009, când a încetat din viață. Nu au avut copii.