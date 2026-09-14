„Știți expresia să nu ai un acoperiș deasupra capului?”. Motivul incredibil pentru care a fost închis un local cunoscut din Milano

Un cunoscut local din Italia s-a închis temporar. Motivul este incredibil: hoții au furat acoperișul clădirii. Acum, în clădire plouă și proprietarii sunt nevoiți să facă reparații.

Barrio’s Live a rămas fără acoperiș Foto: Facebook/Barrio’s Live

Incidentul s-a produs la Barrio’s Live, un cunoscut spațiu de concerte și centru de socializare din Milano. Anunțul incredibil a fost făcut chiar de reprezentanții localului.

„Știți expresia să nu ai un acoperiș deasupra capului? Ei bine, începând de astăzi, noi chiar nu mai avem unul. Ne-a fost furată o parte din structura acoperișului de la Barrio’s Live, lăsându-ne, la propriu, fără acoperiș. Din cauza ploilor din aceste zile, apa pătrunde în interiorul clădirii și, din acest motiv, Barrio’s Live este momentan declarat nefuncțional”, au explicat reprezentanții localului pe Facebook.

Localul fără acoperiș și-a suspendat activitatea

Ei au anunțat că sunt nevoiți să închidă temporar localul pentru reparații generale și pentru o inspecție a autorităților.

„Suntem, așadar, nevoiți să ne oprim activitatea și să suspendăm toate evenimentele până marți, 15 septembrie, când este programată o inspecție a Primăriei din Milano. Reprezentanții municipalității vor verifica starea structurii și vor stabili când va fi posibilă redeschiderea în condiții de siguranță. Cu siguranță, nu așa ne-am fi dorit să ne oprim. Dar Barrio’s Live înseamnă oameni, muzică, întâlniri și comunitate. Iar acestea sunt lucrurile pe care vrem să continuăm să le protejăm. Vă vom ține la curent imediat ce vom avea noutăți. Sperăm să putem redeschide cât mai curând ușile. Pentru că un acoperiș poate fi reconstruit. Pe curând, Barrio’s Live”, au transmis reprezentanții localului din Milano.

Mesajul publicat pe rețelele sociale a stârnit numeroase reacții din partea celor care frecventează localul.

Unii au transmis mesaje de solidaritate, iar alții au propus ideea organizării unui concert pentru strângerea de fonduri necesare reparațiilor.