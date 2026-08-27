Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vizită oficială în Groenlanda pe fondul tensiunilor cu Trump

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita Groenlanda la începutul lunii septembrie, alături de premierul danez Mette Frederiksen, într-un moment în care insula se află în centrul tensiunilor dintre SUA, Europa și Rusia.

Ursula von der Leyen merge în vizită în Groenlanda Foto: Profimedia

La scurt timp după ce islandezii vor vota în privința negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, Ursula von der Leyen va vizita Groenlanda, pe 6 și 7 septembrie, alături de premierul danez Mette Frederiksen și de liderul Insulelor Feroe, Beinir Johannesen, au declarat doi oficiali familiarizați cu organizarea vizitei pentru Euractiv.

După solicitările repetate ale lui Donald Trump privind preluarea controlului asupra Groenlandei, teritoriu semiautonom aflat sub autoritatea Danemarcei, cea mai mare insulă din lume a devenit un punct fierbinte al tensiunilor transatlantice, în condițiile în care și Rusia manifestă interes pentru regiune.

În Groenlanda, von der Leyen și Frederiksen urmează să se întâlnească cu oficiali locali, inclusiv cu premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen.

Von der Leyen intenționa inițial să viziteze Groenlanda în luna martie, însă deplasarea a fost amânată după ce Frederiksen a convocat alegeri anticipate. Ulterior, planificarea vizitei a fost întârziată din nou din cauza negocierilor prelungite pentru formarea coaliției guvernamentale de la Copenhaga.

Comisia Europeană a propus dublarea finanțării acordate Groenlandei de Uniunea Europeană, până la 530 de milioane de euro pe o perioadă de șapte ani, începând din 2028.

În plus, Comisia Europeană a anunțat pregătirea unui pachet de investiții pentru Nuuk, în valoare de peste 150 de milioane de euro, potrivit unei scrisori trimise de Comisie Comisiei pentru dezvoltare a Parlamentului European și consultate de Euractiv.

Ursula von der Leyen va fi însoțită în această vizită de Jozef Síkela, comisarul european pentru parteneriate internaționale.