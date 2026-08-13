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Groenlanda amână forajele unei companii petroliere americane asociate cu Donald Trump

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Autoritățile din Groenlanda au amânat planurile unei companii petroliere americane asociate cu administrația lui Donald Trump de a începe forajele pentru petrol în teritoriul arctic. Decizia contrazice declarațiile emisarului SUA pentru Groenlanda, care susținea în urmă cu câteva luni că extracția de petrol ar putea începe chiar anul viitor.

Autoritățile din Groenlanda au amânat planurile. FOTO: Shutterstock
Autoritățile din Groenlanda au amânat planurile. FOTO: Shutterstock

Compania Greenland Energy intenționa să înceapă forajele în regiunea Jameson Land, pe coasta de est a Groenlandei, însă autoritățile au anunțat joi că procedurile de reglementare necesare nu pot fi finalizate la timp pentru începerea lucrărilor planificate. Oficialii groenlandezi au atras atenția că programul stabilit de companie este prea strâns pentru a permite evaluarea corespunzătoare a impactului asupra mediului și comunităților locale, notează The Guardian.

Forajele ar urma să fie realizate într-o zonă umedă protejată, unde trăiesc specii rare de păsări și boi moscați, animale de care depind și comunitățile locale de vânători. Potrivit autorităților și companiei, lucrările ar putea începe cel mai devreme în iarna anului 2027.

Decizia vine la scurt timp după ce Greenland Energy a adus echipamente de foraj în Groenlanda fără autorizație, în luna iulie. Gestul a determinat guvernul teritoriului să transmită companiei un „avertisment ferm”.

Trump, interesat de resursele Groenlandei

Amânarea reprezintă o lovitură pentru planurile companiei, dar și pentru previziunile făcute în luna mai de Jeff Landry, guvernatorul statului Louisiana și emisar desemnat de Donald Trump pentru Groenlanda. În timpul unei vizite în teritoriu, Landry a afirmat că petrolul despre care susține că s-ar afla sub solul Groenlandei ar putea contribui la reducerea crizei energetice.

Landry, care și-a exprimat obiectivul ca Groenlanda să devină parte a Statelor Unite, estima că petrolul ar putea ajunge în producție în aproximativ zece luni.

Directorul executiv al Greenland Energy, Robert Price, susține că în regiunea îndepărtată Jameson Land s-ar putea afla petrol în valoare de aproximativ un trilion de dolari. El a declarat că societatea rămâne angajată să își continue programul de explorare „în mod responsabil” și în conformitate cu legislația și autoritățile groenlandeze.

Compania spune că va folosi perioada de amânare pentru a-și revizui planurile și pentru a consolida relațiile cu comunitățile locale, partenerii strategici și autoritățile.

Compania are mai multe legături cu administrația Trump

Greenland Energy, înființată anul trecut, intenționează să investească aproximativ 60 de milioane de dolari, obținuți de la investitori, în operațiunile de foraj, în schimbul unei participații majoritare în proiect.

Compania și partenerii săi au susținut că proiectul petrolier nu are legătură cu planurile privind anexarea Groenlandei de către Statele Unite. Totuși, Greenland Energy are mai multe conexiuni cu persoane apropiate administrației Trump.

Printre acestea se numără Phil McGraw, cunoscut drept Dr. Phil, care are un acord cu compania pentru realizarea unei serii documentare despre proiect. McGraw a apărut recent în Biroul Oval alături de Donald Trump și a făcut parte din Comisia prezidențială pentru libertatea religioasă.

În consiliul de administrație al Greenland Energy se află și un veteran al Marinei SUA implicat în proiectul Golden Dome, sistemul de apărare antirachetă despre care Trump a spus că face controlul asupra Groenlandei „vital” pentru securitatea Statelor Unite.

De asemenea, miliardarul american Kenneth Griffin, unul dintre donatorii importanți ai lui Trump, a cumpărat în aprilie 9% din acțiunile Greenland Energy.

Anunțul privind amânarea forajelor a avut un efect imediat asupra companiei. Acțiunile Greenland Energy, listate la New York, au pierdut miercuri mai mult de o treime din valoare, investitorii sperând anterior într-un așa-numit „Trump pump”, adică o creștere puternică a acțiunilor în urma unei susțineri publice din partea președintelui american.

Partenerul britanic al companiei, 80 Mile, a confirmat că programul de foraj este amânat pentru finalizarea procedurilor de autorizare și aprobare. Compania deține licențe de explorare acordate înainte ca Groenlanda să oprească, în 2021, emiterea de noi licențe petroliere, decizie luată pe fondul preocupărilor legate de schimbările climatice.

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