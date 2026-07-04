Prințesa Kate i-a surprins pe fanii de la Wimbledon după ce s-a oprit să vorbească cu ei

Prințesa de Wales, Kate, a revenit la Wimbledon, unde a interacționat cu spectatorii aflați la celebra coadă a turneului, înainte de a asista la partida britanicului Arthur Fery din turul al doilea.

Potrivit ABC News, Prințesa Kate a petrecut timp alături de fanii care așteptau de la primele ore ale dimineții pentru a obține bilete de acces în aceeași zi, dar și cu voluntarii All England Lawn Tennis and Croquet Club, responsabili de organizarea tradiționalei „cozi” de la Wimbledon.

Palatul Kensington a transmis că aceasta a vizitat și un punct de vânzare a biletelor, urmând să se întâlnească ulterior cu copii din cadrul unui program local dedicat tinerilor din medii defavorizate.

Kate a urmărit apoi meciul lui Arthur Fery cu finlandezul Otto Virtanen, disputat pe Terenul 18, din tribune, unde a stat alături de fostul semifinalist la Wimbledon, Tim Henman.

Apariția sa vine pe fondul revenirii treptate la viața publică, după tratamentul oncologic, prințesa anunțând anul trecut că boala se află în remisie.

În 2024, Prințesa de Wales a fost prezentă la Wimbledon în mai multe rânduri, inclusiv la finalele în care au fost premiați Iga Swiatek și Jannik Sinner, și a urmărit victoria lui Carlos Alcaraz în finala masculină.