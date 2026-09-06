 „Coșmarul este real!” Nicu Ștefănuță avertizează după succesul extremei drepte în Saxonia-Anhalt | adevarul.ro
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„Coșmarul este real!” Nicu Ștefănuță avertizează după succesul extremei drepte în Saxonia-Anhalt

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Vicepreşedintele Parlamentului European, independentul Nicu Ştefănuţă, avertizează, duminică seară, 6 septembrie, că valul extremei drepte este „cât se poate de real peste tot în Europa” şi că, „din păcate”, căderea lui Viktor Orbán „a fost excepţia, nu regula”. 

Nicu Ştefănuţă
Nicu Ştefănuţă, vicepreședinte Parlamentul European Foto: Facebook/Nicu Ștefănuță

„Germania: Extrema dreaptă ia 44% din voturile din landul Sachsen Anhalt. Ce înseamnă asta pentru noi? Coşmarul este real. Nu mai speculaţi că auriştii sunt umflaţi în sondaje, dar că omul nu va vota aşa ceva, bla bla. De câte probe mai este nevoie că oamenii chiar aşa vor vota? Nu este evident şi la noi cine sunt liderii politici cei mai câştigaţi din criza politică? Georgescu şi Simion, în rest numai răniţi”, afirmă vicepreşedintele PE Nicu Ştefănuţă.

Parlamentarul european independent consideră că „valul extremei drepte” este „cât se poate de real peste tot în Europa”, iar fiecare alegere din Europa va fi „o luptă crâncenă”, ce se câştigă cu „organizare”.

„Nu mai visaţi, planificaţi. Valul extremei drepte este cât se poate de real peste tot în Europa. Din păcate, căderea lui Orbán a fost excepţia, nu regula. Fiecare alegere din Europa va trebui să fie o luptă crâncenă, ce se câştigă cu organizare, nu cu dorinţe. Oamenii vor plan clar, cu personalităţi care inspiră. Oamenii nu vor să vorbim de rău pe extremişti sau teoretic de democraţie. Nimeni nu pare că întelege exact ce e aia, istoria e oricum cunoscută de puţini. Extremiştii joacă inteligent şi chiar atrag talent (pervers, pe interes, dar nu de neglijat). De exemplu, aici au venit cu un plan complet, cu candidat de prim ministru de land, cu tot. Planul politic trebuie să fie complet dotat de detalii, campanie tehnică impecabilă”, afirmă Ştefănuţă.

Europarlamentarul adaugă că oamenilor „le pasă mai ales de problemele de zi cu zi” şi mai puţin de „concepte scorţoase”.

„Avem de învăţat şi de muncit. Să stai în spatele conceptelor scorţoase, de principiu, pe care puţini le mai înţeleg nu e deloc suficient. Oamenilor le pasă mai ales de problemele de zi cu zi, mai puţin de democraţie, stat de drept şi mai ştiu eu ce”, explică Ştefănuţă.

El crede că tăierile guvernului au dus la creşterea extremei drepte.

„Repetaţi asta cu România în minte. Or fi băieţii dichisiţi cu calcule financiare în minte, mulţumiţi de ei înşişi, dar deciziile din topor, neexplicate bine şi alese contra celor mai vulnerabili duc la revoltă. La fel este valabil şi pentru darurile electorale nesăbuite şi lărgirea deficitului de cei dinainte. Socialiştii germani au ajuns la un minim istoric, deşi landul este populat de lucrători (tot mai puţini) în industrie. Ce se poate în Europa, se poate şi în România - este ceva ce cred ca politician. Doar că se aplică şi la bine şi la rău. Urmează Franţa”, încheie Nicu Ştefănuţă.

Partidul AfD se îndreaptă spre o victorie zdrobitoare în landul estic Saxonia-Anhalt, situându-se cu mult în faţa adversarilor săi din curentul principal, potrivit exit poll-urilor. Nu este clar încă dacă acest lucru va fi suficient pentru a prelua puterea în acest land, dar AfD susţine că a obţinut un mandat de guvernare, relatează BBC.

Se estimează că partidul de extremă dreapta va obţine 44%-44,5% din voturi, cu mult înaintea partidului conservator CDU, care se situează la 18,5%. AfD a salutat rezultatul ca fiind un "rezultat istoric", iar carismaticul lider al partidului din acest land, Ulrich Siegmund, a refuzat să formeze o coaliţie cu orice alt partid.

Niciun partid de extremă dreaptă nu a mai câştigat controlul asupra unui land în Germania de la al Doilea Război Mondial încoace, iar guvernarea la nivel de land ar însemna competenţe în domeniul poliţiei, al educaţiei locale şi al culturii, scrie News.

Potrivit Le Figaro, în acest moment se poate vorbi de cel mai bun rezultat obţinut vreodată de mişcarea înfiinţată în 2013 la alegerile regionale. În septembrie 2024, în Turingia - landul vecin cu Saxonia-Anhalt - partidul obţinuse 32,8% din voturi, clasându-se pe primul loc pentru prima dată în istoria sa.

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