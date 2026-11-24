O firmă nu trebuie să arate că a pierdut bani pentru a putea cere daune morale pentru atingerea reputației. Înalta Curte de Casație și Justiție a explicat într-un litigiu că reputația profesională este protejată și atunci când atingerea adusă acesteia nu se traduce într-o pierdere financiară. Instanța supremă nu a acordat însă despăgubiri, ci a trimis dosarul la rejudecare.

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Reclamanții au dat în judecată un jurnalist și o societate media. Ei au susținut că în mesaje, într-un articol online și într-o postare pe o rețea socială au fost difuzate informații false și defăimătoare. Tribunalul Argeș le-a dat parțial dreptate și a acordat, printre altele, 3.000 de lei daune morale societății de avocați. Curtea de Apel Pitești a respins ulterior acțiunea.

Dreptul de a cere despăgubiri nu înseamnă că ele se acordă automat

În decizia din 26 februarie 2026, prezentată de JURIDICE.ro, Înalta Curte a arătat că reputația unei persoane juridice nu se reduce la valoarea ei comercială. Cu alte cuvinte, lipsa unei pierderi financiare nu este, în sine, un motiv pentru a respinge o cerere de daune morale.