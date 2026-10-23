Macron anunță interzicerea unor manifestații în Franța, după violențele de stradă. Protestele autorizate ar putea avea trasee schimbate

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat noi restricții pentru manifestațiile din următoarele zile, în încercarea de a limita violențele și jafurile izbucnite în timpul protestelor față de creșterea costului vieții. Adunările organizate de grupuri fără autoritate legitimă vor fi interzise, în timp ce protestele convocate de organizații recunoscute ar putea fi autorizate, cu modificări ale traseelor.

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Anunțul a fost făcut joi, după o reuniune cu oficiali din serviciile de informații și membri ai Guvernului. Macron a declarat că autoritățile vor evalua solicitările de organizare a manifestațiilor în conformitate cu legea, dar că unele marșuri ar putea fi redirecționate pentru a proteja centrele urbane, magazinele și clădirile publice.

„Regulile sunt simple și cred că sunt de bun-simț. Recomandarea generală este să nu aibă loc manifestații în zilele următoare”, a afirmat președintele francez, potrivit The Guardian.

Macron a atribuit o parte dintre jafurile din weekend unor persoane care ar fi participat la proteste cu scopul de a fura. El a susținut, de asemenea, că cele mai grave acte de violență au fost provocate de grupări radicale de extremă stânga, pe care le-a acuzat că urmăreau destabilizarea Republicii.

Președintele a anunțat că va conduce vineri o reuniune a Consiliului de Apărare, pentru a stabili măsurile de securitate în perspectiva noilor manifestații naționale programate sâmbătă și în zilele următoare.

Mai multe marșuri au fost interzise sau redirecționate

Restricțiile au început deja să fie aplicate în mai multe orașe franceze. O interdicție impusă de poliție unui protest studențesc programat joi la Paris a fost anulată de o instanță. În schimb, manifestațiile anunțate în aceeași zi la Grenoble, Rouen, Le Havre și Toulon au fost interzise.

Pentru sâmbătă, autoritățile au anunțat interzicerea tuturor manifestațiilor în centrul orașului Lyon, unde, în timpul violențelor din weekendul precedent, între 200 și 300 de magazine ar fi fost devastate sau jefuite, iar sediul biroului de turism a fost incendiat.

Interdicții similare au fost anunțate pentru anumite zone din Marsilia, Nisa și Toulon.

La Paris, un marș programat în estul capitalei, cu plecare din Piața Bastiliei, a primit autorizație, însă participanților nu li s-a permis să se îndrepte spre centrul orașului. O altă manifestație, organizată de studenți și de unii membri ai mișcării „vestelor galbene”, a fost interzisă.

Principalul sindicat studențesc francez, UNEF, a convocat, la rândul său, proteste pentru sâmbătă.

Comercianții își protejează magazinele, iar poliția continuă arestările

Înaintea manifestațiilor anunțate, comercianții din centrul Parisului și din alte orașe au început să își acopere vitrinele cu panouri de protecție și să contracteze servicii private de securitate, de teama unor noi incidente.

Ministrul Justiției, Gérald Darmanin, a declarat că aproximativ 2.500 de persoane au fost arestate de la izbucnirea violențelor din weekendul trecut. Dintre acestea, 174 au fost plasate în arest preventiv, iar peste 900 sunt cercetate penal, potrivit datelor prezentate de oficial.

Două persoane au fost reținute în legătură cu incendierea primăriei din Limoges.

Autoritățile au introdus și alte măsuri de securitate, printre care restricții de circulație pe timpul nopții în anumite zone urbane și interdicții de adunare în apropierea unor obiective importante din Paris, inclusiv Palatul Élysée, sediul Parlamentului și principalele gări.

Protestele au pornit dintr-un liceu și s-au extins la nivel național

Manifestațiile au început luna trecută într-un liceu din Créteil, la sud-est de Paris. Nemulțumirile inițiale vizau lipsa personalului și starea precară a clădirilor școlare.

Ulterior, protestele s-au extins în mai multe regiuni ale Franței, fiind însoțite de greve, blocaje și manifestații ale elevilor. Acestea au căpătat treptat o amploare mai mare, pe fondul nemulțumirilor privind scumpirile și costul vieții.

Criza are loc cu aproximativ șase luni înaintea alegerilor prezidențiale din Franța, în urma cărora va fi ales succesorul lui Emmanuel Macron. Premierul Sébastien Lecornu s-a întâlnit joi cu reprezentanți ai principalelor partide politice, pentru a discuta situația și a încerca să obțină sprijin pentru măsurile autorităților. Totodată, acesta urma să discute cu primarii mai multor orașe mari.