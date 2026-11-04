Franța salută victoria democraților în alegerile din SUA: „Poporul îşi scrie propria istorie şi nimeni n-o poate face în locul său”
Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a salutat victoria democraţilor în alegerile de la jumătate de mandat în SUA, spunând că rezultatele „nu sunt nici contestabile şi nici contestate”.
„Rezultatele nu sunt nici contestabile şi nici contestate. Preşedintele Statelor Unite însuşi a admis şi recunoscut superperformanţa candidaţilor democraţi. Este deci o veste foarte bună pentru democraţia americană
Este încă o demonstraţie a faptului că, până la urmă, poporul îşi scrie propria istorie şi că nimeni, nici algoritmii, nici interesele private, n-o poate face în locul său”, a declarat acesta miercuri, într-o sesiune săptămânală de interpelări, în Adunarea Naţională, potrivit News.ro.
Jean-Noël Barrot a avertizat împotriva tentaţiei unei deturnări de la „necesitatea urgentă şi vitală a garantării independenţei noastre naţionale, de construire a unei Europe mai puternice, mai prospere şi mai democratice, independent de alegerile făcute peste Atlantic”.
Nu în ultimul rând, ministrul a afirmat că SUA şi-au reorientat de mult timp „priorităţile Americii către Pacific şi avertizează de mult timp Europa că de-acum a venit momentul să se descurce singură”.
„Atunci să accelerăm pentru a face din Europa o superputere democratică capabilă să se opună presiunii tehnologice, presiunii comerciale, presiunii militare a noilor imperii şi care să deschidă o a treia cale în care să fie urmată de uriaşa majoritate a popoarelor lumii care, la fel ca poporul francez, nu vor să fie vasalele nimănui şi să rămână libere”, a îndemnat el.
Americanii au votat în alegerile de la jumătatea mandatului, pentru reînnoirea tuturor celor 435 de locuri din Camera Reprezentanților, a 35 de mandate de senator și a 36 de funcții de guvernator.
Rezultatele de până acum indică o victorie istorică a democraților, care au preluat controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului, provocând cea mai severă înfrângere electorală a președintelui Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă și schimbând radical echilibrul de putere de la Washington.