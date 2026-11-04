Franța salută victoria democraților în alegerile din SUA: „Poporul îşi scrie propria istorie şi nimeni n-o poate face în locul său”

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a salutat victoria democraţilor în alegerile de la jumătate de mandat în SUA, spunând că rezultatele „nu sunt nici contestabile şi nici contestate”.

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„Rezultatele nu sunt nici contestabile şi nici contestate. Preşedintele Statelor Unite însuşi a admis şi recunoscut superperformanţa candidaţilor democraţi. Este deci o veste foarte bună pentru democraţia americană

Este încă o demonstraţie a faptului că, până la urmă, poporul îşi scrie propria istorie şi că nimeni, nici algoritmii, nici interesele private, n-o poate face în locul său”, a declarat acesta miercuri, într-o sesiune săptămânală de interpelări, în Adunarea Naţională, potrivit News.ro.

Jean-Noël Barrot a avertizat împotriva tentaţiei unei deturnări de la „necesitatea urgentă şi vitală a garantării independenţei noastre naţionale, de construire a unei Europe mai puternice, mai prospere şi mai democratice, independent de alegerile făcute peste Atlantic”.

Nu în ultimul rând, ministrul a afirmat că SUA şi-au reorientat de mult timp „priorităţile Americii către Pacific şi avertizează de mult timp Europa că de-acum a venit momentul să se descurce singură”.

„Atunci să accelerăm pentru a face din Europa o superputere democratică capabilă să se opună presiunii tehnologice, presiunii comerciale, presiunii militare a noilor imperii şi care să deschidă o a treia cale în care să fie urmată de uriaşa majoritate a popoarelor lumii care, la fel ca poporul francez, nu vor să fie vasalele nimănui şi să rămână libere”, a îndemnat el.

Americanii au votat în alegerile de la jumătatea mandatului, pentru reînnoirea tuturor celor 435 de locuri din Camera Reprezentanților, a 35 de mandate de senator și a 36 de funcții de guvernator.

Rezultatele de până acum indică o victorie istorică a democraților, care au preluat controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului, provocând cea mai severă înfrângere electorală a președintelui Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă și schimbând radical echilibrul de putere de la Washington.