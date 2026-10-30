 Lovitură pentru presa independentă din Rusia: Novaia Gazeta, una dintre ultimele voci critice la adresa lui Putin, dispare sub presiunea Kremlinului | adevarul.ro
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Lovitură pentru presa independentă din Rusia: Novaia Gazeta, una dintre ultimele voci critice la adresa lui Putin, dispare sub presiunea Kremlinului

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Novaia Gazeta, una dintre cele mai cunoscute publicații independente din Rusia și una dintre puținele care au criticat deschis războiul din Ucraina, și-a anunțat închiderea. Conducerea ziarului susține că decizia vine în urma presiunilor exercitate de autoritățile și serviciile de securitate ruse.

Serghei Sokolov redactorul-șef al publicației Novaia Gazeta
Serghei Sokolov redactorul-șef al publicației Novaia Gazeta Foto: Novaia Gazeta

Ziarul Novaia Gazeta, simbol al jurnalismului independent din Rusia încă din anii '90, a anunțat vineri că își încetează activitatea, după ceea ce conducerea publicației descrie drept o campanie de presiuni desfășurată de autoritățile de la Moscova, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„Novaia Gazeta încetează să mai existe. Autorităţile ruse, serviciile speciale ruseşti, au obligat redacţia să-şi înceteze activitatea”, a declarat redactorul-șef al publicației, Serghei Sokolov, într-un mesaj video publicat pe YouTube.

Într-un comunicat separat, redacția a anunțat că a primit o notificare de evacuare a sediului său istoric din Moscova, măsură care va intra în vigoare începând cu 9 noiembrie. Totodată, sistemul prin care publicația primea donații din partea cititorilor a fost blocat, ceea ce a lăsat ziarul fără sursa principală de finanțare.

Jurnaliștii publicației au descris situația drept sfârșitul unei istorii începute în 1993.

„Treizeci de ani dintr-o viaţă împărtăşită cu ţara şi cetăţenii ei se vor sfârşi, lăsându-ne în stradă, fără mijloace de existenţă, sub ameninţarea constantă a represiunii”, a transmis redacția.

Anunțul vine la doar câteva săptămâni după ce redactorul-șef Serghei Sokolov a fost reținut în urma unor percheziții efectuate la domiciliul său din Moscova. Acesta a fost ulterior eliberat după un interogatoriu desfășurat în cadrul unei anchete care îl viza pe jurnalistul Oleg Roldughin.

Organizația Reporteri fără Frontiere a condamnat atunci intervenția autorităților ruse și a avertizat că presiunile asupra publicației au atins un nou nivel.

Potrivit RSF, reținerea lui Sokolov demonstrează „hărţuirea neîncetată de către Kremlin” împotriva Novaia Gazeta.

ONG-ul a avertizat că „această nouă ofensivă are scopul să reducă la tăcere una dintre ultimele voci ale jurnalismului independent prezentă încă în Rusia” și a cerut Moscovei „să pună capăt hărţuirii judiciare” împotriva redacției și a jurnaliștilor săi.

Novaia Gazeta, unul dintre ultimele bastioane ale presei independente care mai funcționau pe teritoriul Federației Ruse

Novaia Gazeta a fost de-a lungul timpului una dintre cele mai incomode publicații pentru Kremlin, publicând anchete privind corupția, abuzurile de putere și încălcările drepturilor omului. Potrivit Reporteri fără Frontiere, șase dintre jurnaliștii și colaboratorii ziarului au fost asasinați, printre care și celebra jurnalistă Anna Politkovskaia, ucisă la Moscova în 2006.

Activitatea publicației a fost grav afectată după introducerea legislației privind cenzura militară, adoptată la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022.

În ultimii ani, Novaia Gazeta și-a continuat activitatea aproape exclusiv online, însă desemnarea sa drept „agent străin” a adus noi restricții administrative și financiare.

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