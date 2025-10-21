search
Marți, 21 Octombrie 2025
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy urmează să fie încarcerat marți. Ce cărți va lua cu el în celulă?

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, urmează să devină marți primul fost șef de stat francez din istoria modernă care va păși efectiv într-o celulă de închisoare, după ce luna trecută a fost condamnat la cinci ani de detenție.

Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței/FOTO:EPA/EFE
Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței/FOTO:EPA/EFE

Sarkozy, odinioară figură emblematică a conservatorismului francez, a fost găsit vinovat pentru că ar fi permis unor apropiați și intermediari neoficiali să caute sprijin financiar din partea regimului lui Moammar Gaddafi în Libia, în schimbul unor favoruri economice și diplomatice, în perioada în care se pregătea pentru campania prezidențială din 2007.

Ministrul Justiției, Gérald Darmanin – fost purtător de cuvânt al lui Sarkozy și un aliat apropiat al acestuia – a declarat că s-a întâlnit cu fostul președinte după pronunțarea verdictului și că îl va vizita în închisoare, invocând „preocupări legate de siguranța sa”.

Într-un interviu acordat publicației La Tribune Dimanche, Sarkozy a confirmat că își va ispăși pedeapsa la închisoarea La Santé, singura aflată în interiorul limitei administrative a Parisului.

El va deveni astfel primul fost șef al statului francez care ajunge în spatele gratiilor după Philippe Pétain, liderul regimului de la Vichy, care a colaborat cu Germania nazistă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Nu este încă limpede cât timp va petrece Sarkozy efectiv în detenție. Odată încarcerat, el va putea solicita o ajustare a pedepsei – de exemplu, executarea acesteia la domiciliu, sub supraveghere electronică.

Sarkozy a făcut apel împotriva sentinței și continuă să-și proclame nevinovăția. Totuși, completul de trei judecători care a judecat cazul a decis că gravitatea acuzațiilor justifică începerea imediată a executării pedepsei, în pofida apelului.

În Franța, depunerea unui apel are de regulă efect de suspendare, însă în cazul persoanelor deja deținute, termenele sunt scurtate pentru rejudecare.

Va lua cu el în închisoare un exemplar din romanul „Contele de Monte Cristo”

Deși a avut mai multe confruntări cu justiția după părăsirea Palatului Élysée în 2012, Sarkozy rămâne o voce influentă în dreapta politică franceză. În ultimele luni, s-a întâlnit cu noul premier Sébastien Lecornu și cu Jordan Bardella, liderul formațiunii de extremă dreapta Adunarea Națională. Vineri, a fost primit la Palatul Élysée de președintele Emmanuel Macron.

Într-un interviu acordat publicației Le Figaro, Sarkozy a menționat că a vorbit la telefon atât cu Marine Le Pen – condamnată la începutul acestui an pentru presupusă deturnare de fonduri europene, sentință contestată – cât și cu fostul său prim-ministru François Fillon, care a fost la rândul său condamnat pentru deturnare de fonduri publice.

Sarkozy a fost deja găsit definitiv vinovat de corupție într-un alt dosar, după epuizarea tuturor căilor de atac, fapt care a dus anterior la plasarea sa în arest la domiciliu. Pe 26 noiembrie, Curtea Supremă a Franței urmează să pronunțe verdictul final într-un alt proces privind finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2012, în care două instanțe inferioare l-au găsit vinovat.

În procesul privind presupusul sprijin financiar din Libia, Sarkozy a fost însă achitat de acuzațiile de corupție, instanța concluzionând că nu a putut fi dovedit faptul că acordul dintre apropiații săi și regimul Gaddafi ar fi continuat după ce acesta a devenit președinte.

Judecătoarea Nathalie Gavarino, care a condus completul, a precizat că tribunalul „nu a putut nici confirma, nici exclude” posibilitatea ca fonduri libiene să fi ajuns efectiv în campania din 2007.

În același interviu pentru Le Figaro, Sarkozy a spus că va lua cu el în închisoare un exemplar din romanul „Contele de Monte Cristo” de Alexandre Dumas – povestea unui om acuzat pe nedrept și întemnițat fără proces – și o biografie a lui Iisus Hristos.

Europa

