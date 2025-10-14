Nicolas Sarkozy, ultima săptămână în libertate. Pe 21 octombrie merge la închisoare pentru următorii cinci ani

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va ispăși pedeapsa într-o închisoare din Paris începând cu 21 octombrie, au declarat luni surse informate pentru AFP, după ce luna trecută un tribunal l-a condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspirație infracțională.

Bărbatul în vârstă de 70 de ani, care va fi primul lider francez din perioada postbelică şi primul fost șef al unui stat membru al Uniunii Europene care va fi încarcerat, va executa pedeapsa la închisoarea La Sante din Paris, au precizat sursele, scrie News.

Se preconizează că vor fi luate măsuri de securitate suplimentare pentru a-i asigura siguranța în închisoare, Sarkozy putând fi plasat într-o unitate pentru deținuți vulnerabili sau ținut în izolare.

Luni dimineață, el s-a prezentat la parchetul financiar din Paris pentru a afla detaliile privind încarcerarea sa iminentă. El a sosit într-o mașină cu geamuri fumurii, apoi a plecat din nou după trei sferturi de oră fără să facă niciun comentariu, au observat jurnaliștii AFP. Un fotograf l-a văzut apoi întorcându-se acasă.

Sarkozy neagă orice faptă ilegală și a calificat verdictul drept „un scandal”. Liderul Franței între 2007 şi 2012, Sarkozy a fost condamnat la sfârșitul lunii septembrie. Fostul președinte a contestat imediat condamnarea, un nou proces fiind așteptat în următoarele luni. Curtea de apel din Paris are la dispoziție până la 18 luni pentru a-l organiza.