Nicolas Sarkozy, găsit vinovat în dosarul finanțării campaniei sale de către regimul Gaddafi

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat de un tribunal din Paris pentru conspirație criminală în legătură cu presupusa finanțare ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2007, cu fonduri provenite de la regimul fostului lider libian Muammar Gaddafi.

Decizia, pronunțată la finalul unui proces de trei luni, vine după ani de acuzații și anchete care au implicat personaje-cheie din fostul regim libian, intermediari franco-libanezi și oficiali francezi din cercul apropiat al fostului președinte. Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a fost însă achitat de celelalte capete de acuzare, printre care primirea de bunuri furate, deturnare de fonduri publice și corupție pasivă.

Pe tot parcursul procesului, Sarkozy a negat acuzațiile și le-a calificat drept motivate politic. El a susținut în repetate rânduri că nu a beneficiat de niciun sprijin financiar din partea regimului de la Tripoli.

Printre cei 11 co-inculpați s-au numărat foști miniștri și apropiați ai lui Sarkozy, dar și Ziad Takieddine, un om de afaceri franco-libanez în vârstă de 75 de ani, considerat martor-cheie în dosar. Takieddine a murit subit la Beirut, la începutul acestei săptămâni, în urma unui stop cardiac, potrivit avocatului său.

Takieddine declarase într-un interviu acordat în 2016 publicației de investigație Mediapart că a transportat personal valize cu până la 5 milioane de euro în numerar de la Tripoli la Ministerul de Interne francez, în perioada 2006–2007, când Sarkozy ocupa funcția de ministru. Ulterior, declarația a fost retrasă, apoi reafirmată, ceea ce a generat o anchetă paralelă pentru presupusă influențare a martorilor. În acest caz, atât Sarkozy, cât și soția sa, artista Carla Bruni, au fost puși sub acuzare preliminară pentru presiuni asupra unui martor — dosar aflat încă în fază de instrucție.

Ancheta principală a avut la bază acuzații conform cărora Sarkozy ar fi încheiat un pact ocult cu regimul lui Gaddafi, într-un context care implică foști spioni libieni, traficanți de arme și chiar persoane condamnate pentru terorism. Scandalul a izbucnit în 2011, când Gaddafi, înainte de a fi înlăturat și ucis în timpul revoltei din Libia, a susținut public că a finanțat campania prezidențială a lui Sarkozy. Autoritățile franceze au deschis ulterior o anchetă, sprijinită de elemente din serviciile de informații și declarații ale foștilor oficiali libieni.

După încheierea mandatului său prezidențial (2007–2012), Sarkozy s-a confruntat cu mai multe dosare penale. În februarie 2024, a devenit primul fost președinte francez obligat să poarte o brățară electronică, după ce a fost condamnat pentru trafic de influență și corupție într-un caz separat. Dispozitivul a fost îndepărtat după trei luni.

Deși imaginea sa publică a fost serios afectată, inclusiv prin retragerea Legiunii de Onoare — cea mai înaltă distincție a statului francez — Nicolas Sarkozy continuă să păstreze o anumită influență informală în culisele politicii franceze. El și soția sa s-au numărat, recent, printre invitații oficiali la redeschiderea Catedralei Notre-Dame din Paris.