Fosta șefă a diplomației UE, acuzată de fraudă și corupție, a fost eliberată din arest: „Nu prezintă risc de fugă”

Fosta șefă a diplomației europene, Federica Mogherini, și un diplomat de rang înalt al Uniunii Europene, Stefano Sannino, au fost eliberați din arest după ce au fost reținuți în cadrul unei anchete privind fraudă și corupție, a anunțat miercuri Parchetul European (EPPO). Procurorii au precizat că cei doi „nu prezintă risc de fugă”.

Mogherini, fost Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate între 2014 și 2019 și actual rector al Colegiului Europei, Sannino și un alt membru al personalului Colegiului Europei au fost reținuți marți pentru interogatoriu, relatează Politico. Ancheta vizează licitația publică atribuită în 2021-2022 de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) unei instituții de învățământ superior pentru găzduirea Academiei Diplomatice a UE, suspectându-se că aceasta ar fi fost aranjată în favoarea Colegiului Europei.

„Acuzațiile se referă la fraudă și corupție în achiziții publice, conflict de interese și încălcarea secretului profesional. Aceștia au fost eliberați, deoarece nu prezintă risc de fugă”, se arată în declarația EPPO. Procurorii subliniază că acuzațiile nu sunt încă dovedite, iar cei trei suspecți beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Percheziții la Bruxelles și Bruges

Reținerile au urmat unor percheziții efectuate la Colegiul Europei din Bruges, la SEAE din Bruxelles, precum și la domiciliile suspecților, operațiuni realizate de Poliția Federală belgiană cu sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat că ancheta vizează „suspiciuni de fraudă legată de cursuri de formare finanțate de UE pentru tineri diplomați”.

Federica Mogherini și Stefano Sannino, ambii de naționalitate italiană, sunt figuri cunoscute în cercurile diplomatice de la Bruxelles, iar vestea reținerii lor a provocat un șoc în comunitatea europeană. Nici Mogherini, nici Sannino nu au putut fi contactați pentru comentarii.