search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Fosta șefă a diplomației UE, acuzată de fraudă și corupție, a fost eliberată din arest: „Nu prezintă risc de fugă”

0
0
Publicat:

Fosta șefă a diplomației europene, Federica Mogherini, și un diplomat de rang înalt al Uniunii Europene, Stefano Sannino, au fost eliberați din arest după ce au fost reținuți în cadrul unei anchete privind fraudă și corupție, a anunțat miercuri Parchetul European (EPPO). Procurorii au precizat că cei doi „nu prezintă risc de fugă”.

Federica Mogherini este acuzată de corupție FOTO: EPA
Federica Mogherini este acuzată de corupție FOTO: EPA

Mogherini, fost Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate între 2014 și 2019 și actual rector al Colegiului Europei, Sannino și un alt membru al personalului Colegiului Europei au fost reținuți marți pentru interogatoriu, relatează Politico. Ancheta vizează licitația publică atribuită în 2021-2022 de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) unei instituții de învățământ superior pentru găzduirea Academiei Diplomatice a UE, suspectându-se că aceasta ar fi fost aranjată în favoarea Colegiului Europei.

Acuzațiile se referă la fraudă și corupție în achiziții publice, conflict de interese și încălcarea secretului profesional. Aceștia au fost eliberați, deoarece nu prezintă risc de fugă”, se arată în declarația EPPO. Procurorii subliniază că acuzațiile nu sunt încă dovedite, iar cei trei suspecți beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Percheziții la Bruxelles și Bruges 

Reținerile au urmat unor percheziții efectuate la Colegiul Europei din Bruges, la SEAE din Bruxelles, precum și la domiciliile suspecților, operațiuni realizate de Poliția Federală belgiană cu sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat că ancheta vizează „suspiciuni de fraudă legată de cursuri de formare finanțate de UE pentru tineri diplomați”

Federica Mogherini și Stefano Sannino, ambii de naționalitate italiană, sunt figuri cunoscute în cercurile diplomatice de la Bruxelles, iar vestea reținerii lor a provocat un șoc în comunitatea europeană. Nici Mogherini, nici Sannino nu au putut fi contactați pentru comentarii. 

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la invazia Georgiei
digi24.ro
image
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit meteorologilor Ease Weather
gandul.ro
image
Accident aviatic cu 241 de morți! Descoperire de ultimă oră: Ce s-a găsit în corpul celor 53 de victime din Marea Britanie
mediafax.ro
image
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
fanatik.ro
image
„Armata” UMB a muncit de 1 Decembrie: sute de oameni în punctul critic Tișița. Încă cel puțin 35 de kilometri din autostrada A7 vor fi gata în 2025
libertatea.ro
image
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
digi24.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Generală. Şi-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluţă
observatornews.ro
image
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Ce înseamnă COP și SCOP la pompele de căldură. Valorile care îți arată cât vei plăti iarna
playtech.ro
image
„S-a schimbat Universitatea Craiova după venirea lui Coelho?”. Sorin Cârțu, laude la scenă deschisă pentru tehnicianul portughez: „Se vede că a făcut asta”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A fost anunțată prezentatoarea evenimentului finalului de an: "E o onoare incredibilă!"
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
5 unități medicale din Prahova au rămas fără apă! Pacienții ar putea fi transferați la unități sanitare din București. Anunțul făcut de ministrul Sănătății
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar, introdus în Constituţie. Ce spune Mugur Isărescu
romaniatv.net
image
O nouă taxă pentru români. Se ia în calcul plata pe zi, pentru fiecare animal
mediaflux.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce afecțiune nemiloasă a ucis-o pe Roxana Moise, fostă concurentă Exatlon. Handbalistă de performanță și cu o viață activă, sportiva nu a putut fi salvată
actualitate.net
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali

OK! Magazine

image
Maxima a impresionat cu tiara ei veche de 88 de ani, făcută din 34 de diamante, la dineul de stat din Suriname

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!