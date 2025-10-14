search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Mandatul lui Kovesi la șefia Parchetului European se apropie de final. Cine i-ar putea lua locul

0
0
Publicat:

Patru procurori seniori din întreaga Europă au ieșit în prim-plan ca principali candidați pentru a o înlocui pe Laura Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European (EPPO) anul viitor, au declarat pentru Euractiv persoane familiarizate cu procesul de selecție.

Laura Codruța Kovesi își încheie mandatul anul viitor FOTO AFP
Laura Codruța Kovesi își încheie mandatul anul viitor FOTO AFP

Postul de conducere al EPPO, cu sediul în Luxemburg, este unul dintre cele mai dificile din Uniunea Europeană, deoarece presupune coordonarea unei echipe de anchetatori transfrontalieri care vizează persoanele acuzate de utilizarea frauduloasă a fondurilor UE – de la oficiali de rang înalt până la organizații criminale.

Principalele nume vehiculate pentru șefia EPPO

Andrés Ritter din Germania, în prezent procuror adjunct la EPPO, conduce lista candidaților, potrivit unor persoane care cunosc procesul confidențial. Ca procuror cu peste 25 de ani de experiență în țara sa, Ritter s-a specializat în infracțiuni economice și fraude cu subvenții UE și s-a bazat pe experiența sa când a candidat pentru acest post acum șase ani.

Pe locul al doilea se află austriaca Ingrid Maschl-Clausen, fost procuror EPPO cu experiență la Reprezentanța Permanentă a Austriei pe lângă UE și la Eurojust, instituție care facilitează cooperarea între agențiile de aplicare a legii din bloc, de la sediul său din Haga.

Al treilea candidat este italianul Stefano Castellani, care deja activează ca procuror delegat pentru EPPO la Torino, urmat de spaniolul Emilio Jesús Sánchez Ulled, procurorul șef pentru infracțiuni împotriva administrației publice din Madrid.

Cei patru candidați au fost intervievați în septembrie de experți juridici de top din întreaga Europă, ca parte a unui proces confidențial, urmat de deliberări privind clasamentul. Lista scurtă, deja comunicată candidaților, trebuie acum trimisă atât Consiliului UE, cât și Parlamentului European, care trebuie să fie de acord împreună asupra candidatului final care o va înlocui pe Kövesi, care trebuie să se retragă după șase ani în funcție.

Mandatul lui Kovesi se încheie anul viitor

Schimbarea la vârful EPPO este așteptată în octombrie 2026 și are loc în contextul în care UE analizează reorganizarea arhitecturii sale antifraudă, o mișcare care ar putea acorda EPPO puteri extinse de investigare și protejare a următorului buget multianual al blocului.

Procesul final de selecție se preconizează că va implica negocieri politice și o examinare atentă a experienței și independenței celor patru candidați enumerați – la fel cum s-a întâmplat acum șase ani, când Kövesi a fost chestionată de europarlamentari cu privire la oficialii pe care i-a condamnat în timp ce activa în România natală.

Mandatul de șase ani al lui Kövesi, început în 2019, a văzut EPPO implicat în mai multe investigații de înalt profil — inclusiv cazuri legate de miniștri de top din Grecia, negocieri privind achiziția vaccinurilor UE, Partidul Popular European și presupusa utilizare abuzivă a fondurilor UE de către europarlamentari.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
digi24.ro
image
VIDEO. Imagini cutremurătoare. Momentul în care mama și fetița sunt lovite mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii
stirileprotv.ro
image
Secretul celui mai bun ostropel de pui cu mămăligă. Chef Ștefan Popescu l-a dezvăluit
gandul.ro
image
Zelenski a retras cetăţenia ucraineană a primarului Odesei! E acuzat că deţinea paşaport rusesc
mediafax.ro
image
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu e un sport pentru oricine
fanatik.ro
image
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
libertatea.ro
image
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
observatornews.ro
image
Șoferul care a ucis-o pe Elena pe trecerea de pietoni din Berceni încearcă să scape de o pedeapsă mai gravă? Gestul făcut e revoltător
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Lifturi în blocurile cu 3 şi 4 etaje din România. Conform proiectului, locatarii nu ar trebui să plătească pentru sistem
playtech.ro
image
Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Primele imagini cu Daciana Sârbu și noul ei iubit. Cine e bărbatul misterios care i-a readus zâmbetul pe buze GALERIE FOTO
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
click.ro
image
Uleiul ieftin care încetinește îmbătrânirea, recomandat de Mihaela Bilic: „Important este să consumăm zilnic”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
Hugh Jackman, Deborra Lee Furness foto Profimedia jpg
Adio, dar rămân cu tine! Au îngropat securea războiului după ce-și încheiaseră mariajul de 27 de ani!
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni

OK! Magazine

image
Ozana Barabancea, derapaj halucinant în online: ”Amărâtelor! Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!”

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”