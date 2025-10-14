Mandatul lui Kovesi la șefia Parchetului European se apropie de final. Cine i-ar putea lua locul

Patru procurori seniori din întreaga Europă au ieșit în prim-plan ca principali candidați pentru a o înlocui pe Laura Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European (EPPO) anul viitor, au declarat pentru Euractiv persoane familiarizate cu procesul de selecție.

Postul de conducere al EPPO, cu sediul în Luxemburg, este unul dintre cele mai dificile din Uniunea Europeană, deoarece presupune coordonarea unei echipe de anchetatori transfrontalieri care vizează persoanele acuzate de utilizarea frauduloasă a fondurilor UE – de la oficiali de rang înalt până la organizații criminale.

Principalele nume vehiculate pentru șefia EPPO

Andrés Ritter din Germania, în prezent procuror adjunct la EPPO, conduce lista candidaților, potrivit unor persoane care cunosc procesul confidențial. Ca procuror cu peste 25 de ani de experiență în țara sa, Ritter s-a specializat în infracțiuni economice și fraude cu subvenții UE și s-a bazat pe experiența sa când a candidat pentru acest post acum șase ani.

Pe locul al doilea se află austriaca Ingrid Maschl-Clausen, fost procuror EPPO cu experiență la Reprezentanța Permanentă a Austriei pe lângă UE și la Eurojust, instituție care facilitează cooperarea între agențiile de aplicare a legii din bloc, de la sediul său din Haga.

Al treilea candidat este italianul Stefano Castellani, care deja activează ca procuror delegat pentru EPPO la Torino, urmat de spaniolul Emilio Jesús Sánchez Ulled, procurorul șef pentru infracțiuni împotriva administrației publice din Madrid.

Cei patru candidați au fost intervievați în septembrie de experți juridici de top din întreaga Europă, ca parte a unui proces confidențial, urmat de deliberări privind clasamentul. Lista scurtă, deja comunicată candidaților, trebuie acum trimisă atât Consiliului UE, cât și Parlamentului European, care trebuie să fie de acord împreună asupra candidatului final care o va înlocui pe Kövesi, care trebuie să se retragă după șase ani în funcție.

Mandatul lui Kovesi se încheie anul viitor

Schimbarea la vârful EPPO este așteptată în octombrie 2026 și are loc în contextul în care UE analizează reorganizarea arhitecturii sale antifraudă, o mișcare care ar putea acorda EPPO puteri extinse de investigare și protejare a următorului buget multianual al blocului.

Procesul final de selecție se preconizează că va implica negocieri politice și o examinare atentă a experienței și independenței celor patru candidați enumerați – la fel cum s-a întâmplat acum șase ani, când Kövesi a fost chestionată de europarlamentari cu privire la oficialii pe care i-a condamnat în timp ce activa în România natală.

Mandatul de șase ani al lui Kövesi, început în 2019, a văzut EPPO implicat în mai multe investigații de înalt profil — inclusiv cazuri legate de miniștri de top din Grecia, negocieri privind achiziția vaccinurilor UE, Partidul Popular European și presupusa utilizare abuzivă a fondurilor UE de către europarlamentari.