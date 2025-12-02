Breaking Fosta şefă a diplomaţiei UE, reţinută la solicitarea Parchetului European. Ce acuzații i se aduc

Fosta înaltă oficială europeană Federica Mogherini, care conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, a fost reținută marți, 2 decembrie, în cadrul unei anchete privind o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor Uniunii Europene, au declarat surse apropiate cazului pentru AFP.

La cererea Parchetului European, aprobată de judecătorul de instrucție, Poliția Federală (FGP West-Vlaanderen) a efectuat percheziții în mai multe clădiri ale Colegiului Europei din Bruges, la Serviciul European de Acțiune Externă din Bruxelles și la domiciliile suspecților.

Alături de Mogherini, alte două persoane, inclusiv un înalt funcționar al Comisiei Europene, au fost arestate la Bruxelles, în dimineața zilei de marți.

Percheziții au fost efectuate la Colegiul Europei din Bruges, la Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) din Bruxelles, precum și la locuințele suspecților, cu sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Ancheta vizează un proiect de formare a tinerilor diplomați, finanțat de UE prin Academia Diplomatică a Uniunii Europene, implementat de Colegiul Europei în perioada 2021–2022, în urma unei proceduri de licitație organizate de SEAE.

Există suspiciuni puternice că, pe parcursul procesului de licitație pentru program, articolul 169 din Regulamentul Financiar privind concurența loială a fost încălcat și că informații confidențiale legate de procedura de achiziție în curs au fost împărtășite cu unul dintre candidații participanți la licitație, se arată în comunicatul de presă.

Ancheta EPPO vizează posibile fapte de fraudă în achiziții publice, corupție, conflict de interese și încălcarea secretului profesional.

Ridicarea imunității mai multor suspecți a fost aprobată înainte de efectuarea perchezițiilor.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să clarifice dacă au fost comise infracțiuni.