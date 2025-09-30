Fost consilier AfD, condamnat la închisoare pentru spionaj în favoarea Chinei

Un fost consilier al unui membru al partidului de extremă dreapta din Germania, Alternative für Deutschland (AfD), a fost condamnat la aproape cinci ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Chinei.

Jian Guo a fost condamnat marți pentru că a acționat ca agent al serviciului de informații chinez în timp ce lucra pentru Maximilian Krah, fost membru al Parlamentului European, care acum este deputat AfD în Bundestag-ul german, scrie The Guardian.

Cazul a stârnit îngrijorări privind măsura în care Europa este vizată de spionii chinezi.

Colectarea de informații confidențiale și supraveghere

Guo, cetățean german, a fost găsit vinovat că a colectat informații, inclusiv documente confidențiale, în timp ce lucra în biroul parlamentar între 2019 și 2024, și le-a transmis autorităților chineze. El a negat acuzațiile.

Curtea din Dresda a aflat că Guo a adunat date personale despre lideri politici și a supravegheat disidenți chinezi din Europa.

Judecătorul care l-a condamnat la patru ani și nouă luni de închisoare a spus: „Nu există nicio îndoială că ați fost angajat al unui serviciu de informații chinez.”

O complice chineză a primit o pedeapsă cu suspendare de un an și nouă luni, după ce a recunoscut că i-a furnizat informații despre zboruri, marfă și pasageri, inclusiv legate de transportul de echipamente și vehicule militare.

Reacția biroului parlamentar

Maximilian Krah a precizat că l-a angajat pe consilier datorită competențelor sale lingvistice și experienței profesionale și că, după arestarea acestuia, a luat măsuri suplimentare pentru securitatea biroului său.

De asemenea, autoritățile îl investighează pe parlamentar pentru suspiciuni de mită și spălare de bani, legate de plăți presupuse a fi primite din străinătate în perioada în care era membru al Parlamentului European.

Recent, i s-a ridicat imunitatea parlamentară, permițând anchetatorilor să efectueze percheziții la birouri și la locuința sa. Parlamentarul a negat orice ilegalitate și a calificat ancheta drept „tentativă de intimidare politică”.

Parlamentarul a fost exclus din delegația partidului la Parlamentul European din cauza acuzațiilor și a unor declarații controversate, însă a revenit ulterior ca deputat în Bundestag, după ce partidul a obținut cel mai bun rezultat național de până atunci.

Beijingul a negat anterior acuzațiile de spionaj în Europa, afirmând că rapoartele europene despre activități de spionaj chinezesc sunt doar „exagerări menite să calomnieze și să suprime China”.