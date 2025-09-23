Cine sunt cei doi români arestați în Grecia pentru spionaj, după ce au fotografiat baza navală Salamina. Unul dintre ei este jucător profesionist de baschet

S-a aflat identitatea celor doi cetățeni români, în vârstă de 22 și 52 de ani, care au fost arestați în Grecia, fiind acuzați de spionaj, după ce pe telefoanele lor mobile au fost descoperite fotografii ale Fortăreței Navale Salamina, una dintre cele mai importante baze militare ale Marinei Elene.

Cei doi bărbați sunt Naser Omer și Ștefan Burghelea, informează surse Antena 3 CNN.

Naser Omar este jucător profesionist de baschet, domiciliat în Constanța

→ Imaginea 1/3: Naser Omar. FOTO: Facebook

Ștefan Burghelea este din Brașov, dar locuiește în Atena, și este skipper profesionist la o asociație de yachting.

Cei doi bărbați se aflau la bordul unei nave turistice profesionale sub pavilion grec, navigând în canalul Strâmtorii Nafstathmos. Ambarcațiunea a fost oprită de o navă a Marinei elene, iar în urma verificării telefoanelor și dispozitivelor mobile ale celor doi, autoritățile au descoperit materialele fotografice ale bazei navale.

„Cei doi străini au fost duși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost arestați pentru încălcarea articolului 148 din Codul Penal (spionaj)”, a transmis Garda de Coastă elenă. De asemenea, telefoanele și banii acestora au fost confiscați.

Deși Grecia și România sunt state membre NATO, regiunea rămâne tensionată din cauza disputelor istorice dintre Grecia și Turcia, menținând un climat de suspiciune în zonele militare sensibile.

Autoritățile elene continuă investigațiile pentru a stabili scopul exact al vizitei și al fotografierii bazei.