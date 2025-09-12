Un deputat al extremei drepte din Germania, percheziționat pentru suspiciuni de mită din China

Poliția germană a percheziționat birourile și locuințele deputatului de extremă dreapta Maximilian Krah, acuzat că ar fi primit bani din China. Anterior, unul dintre asistenții săi fusese arestat pentru spionaj.

Joi, Parlamentul german i-a ridicat imunitatea lui Maximilian Krah, unul dintre cei mai cunoscuți membri ai partidului Alternativa pentru Germania (AfD). Decizia a fost luată printr-un vot rapid, care le-a permis procurorilor să acționeze imediat.

În urma hotărârii, poliția a percheziționat birourile și locuințele acestuia din Berlin și Dresda, în cadrul unei anchete de spălare de bani și corupție cu posibile legături financiare chineze. Procurorul din Dresda a precizat că investigațiile se referă la perioada în care Krah era membru al Parlamentului European.

Asistent arestat pentru spionaj

Cazul vine după ce, în aprilie anul trecut, Jian Guo, unul dintre asistenții lui Krah din Parlamentul European, a fost arestat de poliția germană sub acuzația de spionaj în favoarea Chinei. El a negat toate acuzațiile și se află în prezent în fața instanței, potrivit Financial Times.

La momentul respectiv, Krah a apărat angajatul, spunând că „este o paranoia completă să considerăm orice etnic chinez că ar fi spion”. Acum, însă, când el însuși este suspectat că ar fi primit bani de la Beijing, politicianul a reacționat ferm: acuzațiile ar fi „absurde” și reprezintă, potrivit lui, „o tentativă de intimidare”.

AfD, sub lupa autorităților

Partidul de extremă dreapta AfD a obținut 21% din voturi la alegerile din februarie, devenind a doua forță politică din Germania. Maximilian Krah s-a remarcat ca unul dintre cei mai controversați membri ai formațiunii, fiind criticat în trecut pentru declarațiile în care minimaliza rolul ofițerilor SS în Holocaust.

În mai, serviciile de informații germane au clasificat oficial AfD drept partid extremist, ceea ce a permis autorităților să intensifice monitorizarea. Totodată, AfD a fost acuzat în mai multe rânduri că ar fi implicat în campanii de influență orchestrate de Rusia.