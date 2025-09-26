search
Germania investighează noi apariţii de drone în scopuri de spionaj în spațiul său aerian, la granița cu Danemarca

0
0
Publicat:

Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein (din nordul Germaniei) a anunțat că în timpul nopţii de joi spre vineri au fost observate drone în spaţiul aerian al landului şi că acestea fac obiectul unei anchete pentru posibile acte de spionaj şi sabotaj, a relatat Reuters.

Sabine Suetterlin-Waack a anunțat ca se fac investigații. FOTO Facebook abine Suetterlin-Waack
Sabine Suetterlin-Waack a anunțat ca se fac investigații. FOTO Facebook abine Suetterlin-Waack

Germania este în stare de alertă maximă după ce incursiunile unor drone neindentificate în Danemarca au blocat traficul aerian în diferite zone ale ţării de mai multe ori în această săptămână, scrie Agerpres, citând agenția străină.

Danemarca, care se învecinează cu Schleswig-Holstein, a raportat aliaţilor NATO că „actori statali” nespecificaţi sunt responsabili pentru incursiuni.

„Investigăm fiecare suspiciune de spionaj şi sabotaj”

Ministrul de interne al landului Schleswig-Holstein, Sabine Suetterlin-Waack, a declarat într-un comunicat trimis prin e-mail Reuters că incidentele din Danemarca au determinat landul său să se afle în strânsă consultare cu guvernul federal şi cu forţele armate germane.

„Bineînţeles, noi, în Schleswig-Holstein, investigăm fiecare suspiciune de spionaj şi sabotaj în acest caz şi rămânem foarte vigilenţi în acest domeniu", a spus ea.

O hartă care arată zona teritoriului german unde au fost observate dronele a fost publicată online, conform NDR.

Europa

