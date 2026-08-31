 Fiul reginei Norvegiei, aflat în arest la domiciliu după ce a fost condamnat pentru viol, va putea participa la funeraliile regelui Harald | adevarul.ro
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Fiul reginei Norvegiei, aflat în arest la domiciliu după ce a fost condamnat pentru viol, va putea participa la funeraliile regelui Harald

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Fiul reginei Norvegiei, Marius Borg Høiby, condamnat pentru viol şi aflat în arest la domiciliu, a primit luni, 31 august, permisiunea polițiștilor de a participa la funeraliile regelui Harald al V-lea.

Marius Borg
Marius Borg Foto: X @cradleturkiye

Regele Harald al V-lea a murit vineri dimineaţă, 28 august, la Spitalul Naţional din Oslo, unde fusese internat în 17 august. Funeraliile vor avea loc miercurea viitoare, 9 septembrie, la Catedrala din Oslo.

Ziua funeraliilor va începe cu o ceremonie privată pentru familia regală, urmată de o procesiune de la Palatul Regal la Catedrala din Oslo, unde va avea loc ceremonia principală. Sicriul va fi apoi dus la Fortăreața Akershus, unde regele Harald va fi înmormântat într-o ceremonie restrânsă.

Ulterior, noul rege, Haakon al VIII-lea, va saluta populația de la balconul Palatului Regal și va avea loc o recepție oficială. Publicul va putea vedea sicriul regelui Harald în Capela Palatului Regal începând de marțea viitoare.

În acest context, autoritățile i-au permis fiului reginei să participe la funeralii.

Parchetul a considerat că este oportun să se dea curs cererilor de ieşire formulate de Høiby în legătură cu decesul”, a declarat procurorul de poliţie Oda Karterud pentru AFP, potrivit News.ro.

S-a acordat o permisiune de ieşire (...) pentru înmormântarea din 9 septembrie”, a adăugat ea.

Marius Borg Høiby, în vârstă de 29 de ani, a fost condamnat la patru ani de închisoare după ce un tribunal din Oslo l-a găsit vinovat pentru două capete de acuzare de viol.

Pe lângă cele patru acuzaţii de viol, Hoiby este inculpat pentru abuz în relaţiile apropiate, acte de violenţă, încălcarea libertăţii şi pentru filmarea şi înregistrarea de materiale video fără consimţământ, a precizat procurorul general Sturla Henriksbo, în februarie, în cadrul unei conferinţe de presă.

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