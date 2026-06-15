Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat pentru viol și violență domestică. Scandalul care a zdruncinat imaginea monarhiei

Marius Borg Høiby, fiul vitreg al prințului moștenitor al Norvegiei, a fost condamnat luni la patru ani de închisoare după ce un tribunal din Oslo l-a găsit vinovat pentru două capete de acuzare de viol și alte infracțiuni. Cazul, care a ținut Norvegia cu sufletul la gură timp de șapte săptămâni, a afectat serios imaginea familiei regale și a alimentat dezbaterea privind viitorul monarhiei, scrie Reuters.

În vârstă de 29 de ani, Marius Borg Høiby a intrat în familia regală în 2001, când mama sa, prințesa moștenitoare Mette-Marit, s-a căsătorit cu prințul moștenitor Haakon. El a respins cele mai grave acuzații formulate împotriva sa, inclusiv pe cele de viol, deși a recunoscut unele fapte mai puțin grave. Sentința poate fi atacată cu apel.

Procesul a scos la iveală detalii tulburătoare despre viața lui Høiby, inclusiv dependența de droguri, înregistrări video cu conținut sexual realizate de acesta și peste 800 de mesaje electronice prezentate ca probe. Instanța a aflat că unul dintre violuri ar fi avut loc chiar în subsolul reședinței familiei prințului moștenitor.

Un scandal care a lovit în popularitatea Casei Regale

Interesul uriaș al opiniei publice pentru proces a fost alimentat de contrastul dintre imaginea impecabilă a familiei regale și acuzațiile grave aduse lui Høiby.

Potrivit politologului Ketil Raknes, profesor asociat de comunicare politică la Universitatea Kristiania din Oslo, cazul a reprezentat una dintre cele mai dificile crize de imagine cu care s-a confruntat monarhia norvegiană în ultimii ani.

Scandalul a coincis cu o altă controversă care a afectat familia regală. Prințesa moștenitoare Mette-Marit și-a cerut scuze public pentru că a păstrat legătura cu Jeffrey Epstein după condamnarea acestuia, în 2008, pentru infracțiuni sexuale.

Impactul asupra percepției publice a fost semnificativ. Un sondaj Norstat publicat în timpul procesului arăta că susținerea pentru menținerea monarhiei a scăzut la un nivel record de 60%, față de 70% înregistrat în ianuarie. În același timp, procentul celor care preferă o altă formă de guvernare a crescut de la 19% la 27%.

Datele colectate în luna mai au indicat însă o ușoară revenire a încrederii publice: 64% dintre respondenți s-au declarat în favoarea monarhiei, în timp ce 23% au spus că ar prefera un alt sistem politic.

„A fost o furtună perfectă pentru familia regală, deoarece s-a confruntat simultan cu două crize majore”, a explicat Raknes.

Drama personală a prințesei Mette-Marit

Pronunțarea verdictului are loc într-un moment extrem de dificil pentru prințesa moștenitoare Mette-Marit. Mama lui Marius Borg Høiby a fost inclusă în această lună pe lista națională pentru transplant pulmonar, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat semnificativ.

Prințesa suferă de fibroză pulmonară, o boală progresivă care îngreunează tot mai mult respirația. Medicii au avertizat că, în lipsa unui transplant, speranța sa de viață este limitată la aproximativ un an.

Potrivit observatorilor, situația medicală a prințesei a schimbat într-o anumită măsură tonul dezbaterii publice din jurul procesului.

„Relatările sunt acum mult mai temperate. Oamenii văd o familie aflată într-o suferință reală și înțeleg că nu este momentul pentru judecăți morale atât de dure precum cele exprimate la începutul acestui caz”, a declarat Ketil Raknes.