Viitoarea regină a Norvegiei a fost pusă pe lista de transplant pulmonar, medicii avertizând că ar putea să mai trăiască doar un an

Casa Regală a Norvegiei a transmis un comunicat,ieri, care a zguduit opinia publică internă și internațională și a aruncat o umbră grea asupra viitorului monarhiei de la Oslo. Prințesa Moștenitoare Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, a fost inclusă oficial pe lista de așteptare pentru un transplant pulmonar, medicii specialiști avertizând că starea sa de sănătate este extrem de critică.

Diagnosticată încă din 2018 cu fibroză pulmonară cronică – o afecțiune progresivă și incurabilă care distruge țesutul pulmonar – prințesa a înregistrat o deteriorare severă a stării de sănătate în ultimele șase luni.

„Imaginile medicale arată o extindere masivă a țesutului cicatricial în ultimul an”, a declarat dr. Are Holm, specialist în pneumologie la Spitalul Universitar din Oslo, citat de postul public NRK.

Medicul a explicat, cu o sinceritate brutală, gravitatea situației: pacienții înscriși pe această listă de prioritate sunt considerați atât de bolnavi încât, în lipsa unei intervenții chirurgicale, speranța lor de viață este estimată la maximum un an. Deși procedurile sunt stricte și depind exclusiv de apariția unui organ compatibil, timpii actuali de așteptare în Norvegia sunt relativ scurți. Casa Regală a anunțat suspendarea tuturor îndatoririlor oficiale ale prințesei, precizând că noi informații vor fi oferite abia după realizarea transplantului și după perioada critică de reabilitare.

Săptămâna trecută, chiar Prințul Moștenitor Haakon a oferit declarații tulburătoare presei, recunoscând că soția sa traversează o fază extrem de dificilă. Publicul s-a îngrijorat după ce pe 17 mai, de Ziua Constituției, când Mette-Marit a fost fotografiată la parada copiilor purtând o canulă nazală de oxigen pentru a putea respira.

Monarhia de la Oslo, zguduită de scandaluri penale și legături periculoase

Această criză medicală dramatică vine în cel mai negru moment din istoria modernă a Casei Regale norvegiene, care se confruntă simultan cu o serie de scandaluri devastatoare pentru imaginea Coroanei.

Marius Borg Høiby, fiul în vârstă de 29 de ani al prințesei Mette-Marit dintr-o relație anterioară, se află în centrul unui proces penal de amploare la Oslo. Acesta este acuzat de fapte extrem de grave: patru capete de acuzare pentru viol, patru pentru agresiune sexuală și vătămare corporală. Verdictul instanței este așteptat pe data de 15 iunie. Deși Høiby nu deține titluri regale sau atribuții oficiale, statutul său de fiu vitreg al viitorului rege a vulnerabilizat profund instituția monarhică.

Presiunea asupra prințesei a fost amplificată recent și de dezvăluirile apărute în așa-numitele „Dosare Epstein”. Emailuri publicate recent indică faptul că Mette-Marit a menținut o legătură mult mai strânsă și mai intimă cu controversatul finanțator american, condamnat pentru pedofilie, decât s-a lăsat să se înțeleagă inițial. Mesajele arată că aceștia comunicau cu doar câteva luni înainte de moartea lui Epstein în penitenciar, acesta descriind-o pe prințesă în termeni neconvenționali. În luna februarie, prințesa a fost nevoită să își ceară scuze public, recunoscând că acele contacte au reprezentat o gravă eroare de judecată.