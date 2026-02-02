Noi acuzații penale pentru fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei. Marius Borg Høiby, reținut cu două zile înainte de procesul pentru viol

Cu doar câteva zile înainte de începerea procesului în care este judecat pentru zeci de infracțiuni grave, Marius Borg Høiby a fost reținut de poliția din Oslo sub acuzații noi, inclusiv agresiune și amenințări cu un cuțit.

Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, Marius Borg Høiby, a fost arestat din nou, duminică seara, cu puțin timp înainte de startul procesului în care este acuzat de viol. Informația a fost confirmată de poliția din districtul Oslo.

Potrivit autorităților, Høiby este suspectat de agresiune, amenințări cu un cuțit și încălcarea unui ordin de restricție. Reținerea a avut loc duminică seara, cu doar două zile înainte ca acesta să se prezinte în fața instanței din Oslo.

„Districtul de poliție Oslo poate confirma că Marius Borg Høiby a fost arestat de poliție duminică seara, fiind acuzat de agresiune, amenințări cu un cuțit și încălcarea unui ordin de restricție”, a declarat Andreas Kruszewski, avocat al poliției din cadrul districtului Oslo, potrivit The Guardian.

Zeci de capete de acuzare, inclusiv viol

Marius Borg Høiby urmează să fie judecat într-un dosar complex care include nu mai puțin de 38 de infracțiuni. Printre acestea se numără patru capete de acuzare pentru viol, abuz domestic asupra unei foste partenere și filmarea ilegală a mai multor femei fără știrea sau consimțământul acestora.

Høiby a negat cele mai grave acuzații formulate împotriva sa, inclusiv pe cele legate de abuz sexual.

Poliția cere arest preventiv

În contextul noilor acuzații, poliția a solicitat plasarea lui Høiby în detenție pentru o perioadă de patru săptămâni, motivând că această măsură este necesară pentru a preveni comiterea unor noi infracțiuni.

Cazul a atras o atenție publică considerabilă în Norvegia, având în vedere legătura directă a lui Marius Borg Høiby cu familia regală.