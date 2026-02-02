search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Noi acuzații penale pentru fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei. Marius Borg Høiby, reținut cu două zile înainte de procesul pentru viol

0
0
Publicat:

Cu doar câteva zile înainte de începerea procesului în care este judecat pentru zeci de infracțiuni grave, Marius Borg Høiby a fost reținut de poliția din Oslo sub acuzații noi, inclusiv agresiune și amenințări cu un cuțit.

Marius Borg Høiby a fost reținut de poliția din Oslo FOTO: X/ @cradleturkiye
Marius Borg Høiby a fost reținut de poliția din Oslo FOTO: X/ @cradleturkiye

Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, Marius Borg Høiby, a fost arestat din nou, duminică seara, cu puțin timp înainte de startul procesului în care este acuzat de viol. Informația a fost confirmată de poliția din districtul Oslo.

Potrivit autorităților, Høiby este suspectat de agresiune, amenințări cu un cuțit și încălcarea unui ordin de restricție. Reținerea a avut loc duminică seara, cu doar două zile înainte ca acesta să se prezinte în fața instanței din Oslo.

„Districtul de poliție Oslo poate confirma că Marius Borg Høiby a fost arestat de poliție duminică seara, fiind acuzat de agresiune, amenințări cu un cuțit și încălcarea unui ordin de restricție”, a declarat Andreas Kruszewski, avocat al poliției din cadrul districtului Oslo, potrivit The Guardian.

Zeci de capete de acuzare, inclusiv viol

Marius Borg Høiby urmează să fie judecat într-un dosar complex care include nu mai puțin de 38 de infracțiuni. Printre acestea se numără patru capete de acuzare pentru viol, abuz domestic asupra unei foste partenere și filmarea ilegală a mai multor femei fără știrea sau consimțământul acestora.

Høiby a negat cele mai grave acuzații formulate împotriva sa, inclusiv pe cele legate de abuz sexual.

Poliția cere arest preventiv

În contextul noilor acuzații, poliția a solicitat plasarea lui Høiby în detenție pentru o perioadă de patru săptămâni, motivând că această măsură este necesară pentru a preveni comiterea unor noi infracțiuni.

Cazul a atras o atenție publică considerabilă în Norvegia, având în vedere legătura directă a lui Marius Borg Høiby cu familia regală.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește aici”
digi24.ro
image
Haos juridic în Polonia: mii de persoane descoperă că divorțurile lor ar putea fi nule
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
mediafax.ro
image
Cum a negociat “la sânge” Nicolae Ceauşescu participarea României la JO de la Los Angeles: “O palmă dată ruşilor!”
fanatik.ro
image
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
libertatea.ro
image
Declarație șocantă a unui primar liberal: „Cel care nu muncește nu merită să trăiască"
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
antena3.ro
image
Român rănit în centrul Romei, după ce un pin de 120 de ani s-a prăbușit peste el. Alte două persoane, rănite
observatornews.ro
image
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
U-turn la semafor în 2026: când ai voie, când nu și cum interpretezi săgețile verzi
playtech.ro
image
Dosarele Epstein. Cum l-au jucat două românce pe degete pe celebrul prădător american: ”Pe ea ai ajutat-o mai mult pentru că e mai deșteaptă”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Sârbii au dezvăluit decizia luată de soția lui Novak Djokovic: "De aia n-am văzut-o în Australia"
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Avion prăbușit luni după-amiază! Toți cei 3 pasageri au murit! Avionul efectua un zbor de antrenament!
romaniatv.net
image
O marcă celebră în comunism, revine pe piață în 2026. Pentru început, trei locaţii în Bucureşti
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles! Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”

OK! Magazine

image
„Am coafat-o în toaleta unui aeroport!” Ce spune un hair stilist despre regalitatea care-și schimbă coafura de 40 de ori în trei săptămâni

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea