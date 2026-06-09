Fenomen misterios în Atlantic. „Bula rece” care ar putea schimba radical clima Europei

Deși temperaturile globale sunt în creștere, o anomalie din Oceanul Atlantic atrage atenția oamenilor de știință: o zonă vastă de apă mai rece, situată la sud-est de Groenlanda, cunoscută drept „bulă rece”, ale cărei efecte se vor simți în Europa.

Regiunea s-a răcit cu până la un grad Celsius în ultimele decenii, iar cercetătorii cred că fenomenul este legat de încetinirea unui sistem major de curenți oceanici, Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), care transportă căldura la nivel global, potrivit Metro News

Un sistem oceanic esențial devine din ce în ce mai slab

AMOC funcționează ca o „bandă transportoare” care duce apa caldă din tropice spre Atlanticul de Nord. Orice modificare a acestui sistem poate avea efecte majore asupra climei.

Potrivit unui studiu recent, curenții se slăbesc, iar aceasta ar putea explica apariția „bulei reci”.

„Oamenii s-au întrebat de ce există acest punct rece. Am descoperit că cea mai probabilă explicație este o slăbire a AMOC”, explica cercetătoarea Wei Liu.

Cercetarea arată că fenomenul nu este doar superficial, ci se extinde până la adâncimi de aproximativ 1.000 de metri, indicând că procesele oceanice joacă un rol major.

Posibile efecte dramatice asupra Europei

Slăbirea AMOC este considerată de specialiști unul dintre cele mai importante „puncte critice” ale schimbărilor climatice.

Expertul Jim Dale avertizează că efectele ar putea fi severe:

„Fără îndoială unul dintre cele mai mari «puncte de cotitură» ale schimbărilor climatice”, care ar putea duce la transformări rapide și greu de inversat, este de părere Dale.

În cele mai pesimiste scenarii, fluxul de apă caldă către Europa ar scădea semnificativ, iar clima s-ar răci brusc.

„Rezultatul este potențialul de perturbare a AMOC și a modului nostru de viață în nord-vestul Europei: ierni asemănătoare cu cele din Canada, zăpadă abundentă și temperaturi foarte scăzute”, a explicat Dale.

Consecințe globale

Impactul nu s-ar limita la Europa. O eventuală încetinire majoră a curenților ar putea crește rapid nivelul mării în America de Nord, ar putea reduce precipitațiile în Africa și Asia și afecta circulația globală a căldurii.

Cercetătorii subliniază însă că datele nu sunt încă definitive.

Deși fenomenul nu este nou, acesta continuă să iasă în evidență față de restul, iar mulți experți îl leagă de topirea gheții din Groenlanda, care introduce apă rece în Atlantic și perturbă echilibrul termic.

Chiar dacă scenariile cele mai grave nu s-au produs încă, specialiștii avertizează că schimbările actuale ar putea avea, în viitor, efecte majore asupra climei și asupra vieții cotidiene din Europa și nu numai.