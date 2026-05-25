Oamenii de știință avertizează că se întâmplă ceva „fără precedent” cu rotația Pământului din cauza schimbărilor climatice

Oamenii de știință susțin că schimbările climatice afectează acum rotația Pământului într-un mod fără precedent în ultimii 3,6 milioane de ani. Potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Viena și ETH Zurich, topirea accelerată a ghețarilor și a calotelor polare face ca planeta să se rotească tot mai lent.

Fenomenul este extrem de mic la scară umană – zilele devin mai lungi cu aproximativ 1,33 milisecunde pe secol – însă oamenii de știință spun că forțele implicate sunt uriașe, notează Science Focus.

Cercetătorii explică faptul că apa provenită din topirea gheții de la poli se redistribuie către oceane și spre ecuator. Acest transfer masiv de greutate schimbă modul în care planeta se rotește, similar unui patinator care își întinde brațele și încetinește în timpul unei piruete.

„O astfel de schimbare a duratei unei zile necesită o redistribuire uriașă de masă: aproximativ 1.000 de gigatone mutate de la poli către oceane”, a explicat profesorul Benedikt Soja, unul dintre autorii studiului.

Pentru a înțelege cum s-a modificat rotația Pământului în trecut, cercetătorii au analizat fosile microscopice marine numite benthic foraminifera, ale căror cochilii păstrează informații despre schimbările nivelului mărilor de-a lungul a milioane de ani.

Cu ajutorul unui algoritm de inteligență artificială, echipa a reconstruit evoluția rotației Pământului până în urmă cu 3,6 milioane de ani și a concluzionat că ritmul actual de încetinire este fără precedent.

Oamenii de știință avertizează că, dacă emisiile de carbon și dependența de combustibili fosili vor continua la nivel ridicat, până la sfârșitul secolului schimbările climatice ar putea influența rotația Pământului mai mult decât atracția gravitațională a Lunii.

Deși efectul pare minor, cercetătorii spun că acesta poate avea consecințe importante pentru sistemele ultra-precise de măsurare a timpului, precum GPS-ul și navigația spațială.

„Cea mai importantă concluzie este că influența umană asupra sistemului Pământului a devenit atât de profundă încât modificăm chiar și felul în care planeta noastră se rotește”, a declarat Benedikt Soja.