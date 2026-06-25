Explozii la Kiev, în timpul unei alerte privind rachete rusești îndreptate spre capitala ucraineană

Mai multe explozii au fost auzite joi seara la Kiev, la scurt timp după ce forțele aeriene ucrainene și autoritățile locale au emis o alertă privind rachete rusești îndreptate spre capitală, relatează jurnaliști ai AFP aflați la fața locului.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat pe Telegram că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate și i-a îndemnat pe locuitori să se adăpostească.

Într-un mesaj separat, acesta a precizat că „fragmente de rachete” au căzut în cartierul Darnița, în sud-estul orașului, iar echipele de intervenție se deplasează în zonă, potrivit aceleiași surse, citate de Agerpres.

Anterior, șeful administrației militare a capitalei, Timur Tkacenko, informase că Rusia a lansat „rachete balistice” asupra Kievului.

Potrivit AFP, pe cer au fost observate dârele lăsate de rachetele antiaeriene, iar exploziile au fost auzite în timpul interceptării proiectilelor rusești.

Atacul a avut loc la o oră neobișnuită, întrucât armata rusă lovește de regulă Ucraina în timpul nopții. De la declanșarea invaziei pe scară largă, în urmă cu mai bine de patru ani, Rusia lansează aproape zilnic atacuri cu drone și rachete asupra teritoriului ucrainean.