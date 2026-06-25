Nicușor Dan, la summitul Flancului Estic din Polonia: șeful statului prezintă strategia României de securitate și apărare

Președintele României, Nicușor Dan, participă joi, 25 iunie, la summitul Flancului Estic desfășurat la Gdansk, în Polonia, unde liderii europeni discută consolidarea securității și apărării pe flancul estic al Uniunii Europene. În intervenția sa, șeful statului va prezenta direcțiile strategice ale României în domeniul apărării și securității, inclusiv dezvoltarea capacităților de apărare.

„Agenda reuniunii se va concentra pe coordonarea între Statele Membre UE din imediata vecinătate a Federației Ruse în vederea implementării Planului Readiness 2030 și a tuturor celorlalte instrumente europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare”, a transmis Administrația Prezidențială.

Preşedintele României va ajunge la summit începând cu ora 13:30. La ora 15:00, şeful statului va participa la declaraţiile de presă comune cu liderii prezenţi la Summitul Flancului Estic. De la ora 16:30, Nicuşor Dan va avea o întâlnire cu Lech Wałęsa, fost Preşedinte al Republicii Polone, la Centrul European Solidaritatea din Gdansk.

În cadrul intervenției sale, președintele Nicușor Dan va prezenta măsurile adoptate la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv participarea la programul SAFE și la Proiectele de Interes Comun din domeniul Apărării Europene (EDPCI).

„Președintele României va prezenta liderilor europeni eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și la Proiectele de Interes Comun din domeniul Apărării Europene (EDPCI). Totodată, Șeful statului va informa cu privire la stadiul Hub-ului de Securitate de la Marea Neagră și includerea, la propunerea României, a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch privind conștientizarea situației în domeniul maritim (Maritime Domain Awareness)”, a precizat Administrația Prezidențială.

Summitul este găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, iar la acesta vor participa președinții României și Lituaniei, precum și prim-miniștrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Primul astfel de eveniment al Formatului Helsinki a avut loc în Finlanda la 16 decembrie 2025.

Nicușor Dan va susține necesitatea unei coordonări strânse în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, cu scopul de a asigura alocări mai consistente pentru apărare, securitate și infrastructură cu dublă utilizare (dual-use). Aceste investiții sunt considerate esențiale pentru implementarea viitorului regulament privind mobilitatea militară la nivel european.

România își reafirmă rolul activ în consolidarea Flancului Estic prin modernizarea capacităților naționale de apărare, dezvoltarea industriei de profil și participarea la misiuni civile și militare ale Uniunii Europene și NATO, inclusiv misiuni de poliție aeriană și exerciții comune.

Astfel, în perspectiva Summitului NATO de la Ankara, România și celelalte state UE aflate pe Flancul Estic pledează pentru asigurarea unei complementarități între eforturile UE și NATO în domeniul apărării și pentru consolidarea relației transatlantice.