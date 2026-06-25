„În acest război nu va câștiga nimeni”. Un expert militar ucrainean îi îndeamnă pe ruși să se ridice împotriva războiului

Pe măsură ce conflictul dintre Ucraina și Rusia intră în al cincilea an, frontul se mută tot mai mult în spatele liniilor de luptă. Dronele și rachetele lovesc infrastructură energetică, depozite de combustibil și centre logistice, în timp ce experții militari avertizează că niciuna dintre părți nu mai are capacitatea de a obține o victorie decisivă pe câmpul de luptă.

Serghei „Flash” Beskrestnov, consilier al ministrului ucrainean al Apărării și expert în război electronic și tehnologii militare, a lansat un apel neobișnuit către cetățenii ruși, cerându-le să se opună continuării războiului.

Potrivit acestuia, liderii de la Moscova ignoră în continuare propunerile de pace formulate de Kiev, motiv pentru care speranțele se îndreaptă către societatea rusă și către cei care nu își mai doresc continuarea conflictului.

„Suntem în al cincilea an al unui război de care nu are nevoie nici poporul ucrainean, nici poporul rus. Dacă nu vreți ca rudele și apropiații voștri să continue să moară, trebuie să vă ridicați împotriva războiului”, a transmis Beskrestnov.

Expertul susține că natura conflictului s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Dacă în primele faze ale războiului accentul era pus pe operațiuni terestre de amploare, în prezent confruntarea se desfășoară în principal prin lovituri cu drone și rachete asupra infrastructurii critice aflate în spatele frontului.

Țintele sunt rafinării, depozite de combustibil, noduri logistice, instalații energetice și obiective industriale care susțin efortul de război al ambelor state.

„Într-un asemenea tip de confruntare nu există învingători”, avertizează oficialul ucrainean.

O evaluare similară vine și din partea unui ofițer al armatei ucrainene cunoscut sub indicativul „Alex”. Acesta consideră că nici Ucraina și nici Rusia nu mai dispun, în prezent, de capacitatea necesară pentru a construi și utiliza eficient un potențial ofensiv capabil să schimbe decisiv cursul războiului.

„Ambele părți încearcă să provoace adversarului cât mai multe probleme pentru a-l forța să accepte condiții avantajoase la masa negocierilor. În configurația actuală a conflictului, o victorie totală este imposibilă pentru oricare dintre tabere”, afirmă militarul.

Declarațiile vin într-un moment în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski continuă să insiste că Rusia va fi obligată, în cele din urmă, să aleagă pacea. Liderul de la Kiev a sugerat recent că sprijinul discutat cu partenerii occidentali în cadrul summitului G7 ar putea influența semnificativ evoluția operațiunilor militare, inclusiv în Crimeea ocupată.

Ucraina își intensifică atacurile asupra infrastructurii strategice aflate pe teritoriul controlat de Rusia

În paralel, Ucraina își intensifică atacurile asupra infrastructurii strategice aflate pe teritoriul controlat de Rusia.

În noaptea de 25 iunie, armata ucraineană ar fi lovit un important depozit petrolier din regiunea rusă Krasnodar. Imagini distribuite pe rețelele sociale de locuitorii zonei arată flăcări uriașe care se ridică deasupra instalației Poltavskaia, din districtul Krasnoarmeiski.

Autoritățile locale au susținut că incendiul ar fi fost provocat de fragmente provenite de la drone interceptate. Deocamdată, amploarea pagubelor nu este cunoscută.

Atacul se înscrie într-o strategie mai amplă a Kievului, care urmărește să lovească infrastructura energetică și sursele de venit ce alimentează mașina de război a Moscovei.

În aceeași noapte, mai multe explozii au fost raportate și în Crimeea ocupată. Potrivit unor surse locale, atacurile cu drone au vizat instalații energetice și infrastructură critică de pe peninsulă.

În Simferopol și în alte localități au fost semnalate pene masive de curent, în timp ce explozii au fost auzite în apropierea centralei electrice Balaklava din Sevastopol.

Crimeea a devenit una dintre principalele ținte ale campaniei ucrainene cu drone

În ultimele luni, Crimeea a devenit una dintre principalele ținte ale campaniei ucrainene cu drone cu rază medie de acțiune. Obiectivul declarat al Kievului este izolarea peninsulei de restul Rusiei prin lovirea lanțurilor logistice, a depozitelor de combustibil și a infrastructurii energetice.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat recent că va continua să transforme Crimeea într-o zonă de „pierderi constante” pentru forțele ruse până la retragerea acestora de pe teritoriul ucrainean.

Efectele încep deja să fie resimțite. Autoritățile instalate de Rusia în Crimeea au raportat întreruperi repetate ale alimentării cu energie electrică, iar unele benzinării au suspendat temporar vânzarea de combustibil către populație.

În opinia ministrului ucrainean al Transformării Digitale, Mihailo Fedorov, campania cu drone urmărește să transforme Crimeea într-o „insulă izolată”, separată logistic de Federația Rusă.

În timp ce atacurile se înmulțesc de ambele părți, tot mai mulți analiști militari ajung la aceeași concluzie: războiul intră într-o etapă de uzură strategică, în care capacitatea de a provoca daune economice și logistice adversarului pare să conteze mai mult decât câștigurile teritoriale.

Iar pentru populațiile celor două țări, costul acestui conflict continuă să crească, fără ca perspectiva unei victorii decisive să pară mai aproape.