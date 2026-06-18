Explozii puternice la Kiev și Poltava după un atac cu rachete balistice lansat de Rusia

Capitala Ucrainei și orașul Poltava au fost zguduite de explozii în noaptea de miercuri spre joi, după ce autoritățile ucrainene au avertizat asupra unui nou atac rusesc cu rachete balistice și drone de atac.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au transmis, la scurt timp după miezul nopții, o alertă privind o „amenințare balistică din nord”, iar sirenele de raid aerian au fost activate în Kiev și în mai multe regiuni ale țării. Locuitorii au fost îndemnați să se adăpostească și să rămână în refugii până la ridicarea alertei.

Prima avertizare a fost anulată la ora 00:58, însă pericolul a reapărut la numai câteva minute distanță. La ora 01:22, armata ucraineană a anunțat o nouă amenințare cu rachete, iar ulterior Forțele Aeriene au raportat că mai multe rachete balistice se îndreptau către Kiev și regiunea Poltava.

La ora 01:24, în capitala ucraineană au fost auzite mai multe explozii puternice. Deflagrații au fost raportate și în Poltava, oraș situat în centrul Ucrainei.

Alerta aeriană a fost reintrodusă ulterior în Kiev și în alte regiuni, pe fondul unui nou risc de atac cu arme balistice. Forțele Aeriene au reiterat avertismentul privind o posibilă lovitură din nord. Pericolul a fost declarat încheiat la ora 02:39, după mai bine de o oră de alertă continuă.

Un nou val de drone a vizat capitala

După atacul cu rachete, Rusia a lansat un nou val de drone de atac asupra teritoriului ucrainean. La ora 04:06, Forțele Aeriene au anunțat că aparate fără pilot se apropiau de Kiev din direcția Borîspil.

În jurul orei 04:20, locuitorii din zonele periferice ale capitalei au auzit noi explozii puternice, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană erau în acțiune pentru interceptarea țintelor.

Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale semnificative.

Sute de drone și rachete lansate într-o singură noapte

Potrivit datelor prezentate de Forțele Aeriene ale Ucrainei, începând cu ora 18:00 a zilei de miercuri, Rusia a atacat teritoriul ucrainean cu șapte rachete balistice și 239 de drone.

Printre mijloacele de atac s-au numărat rachete balistice de tip Iskander-M și S-400, precum și drone Shahed, Gherbera și Italmas. De asemenea, au fost folosite drone-capcană de tip Parodi, menite să suprasolicite sistemele de apărare antiaeriană.

Apărarea ucraineană a intervenit cu aviația militară, unități de rachete antiaeriene, sisteme de război electronic, echipaje de drone și grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare.

Conform bilanțului preliminar prezentat joi dimineață, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a reușit să doboare sau să neutralizeze 216 ținte aeriene, dintre care patru rachete balistice și 212 drone în nordul, sudul și estul țării.

Totuși, două rachete balistice și 26 de drone de atac au reușit să lovească nouă locații. Fragmente provenite de la aparatele interceptate au căzut în alte șapte zone. Autoritățile continuă să verifice informațiile privind traiectoria și impactul unei rachete balistice suplimentare.