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Senatorul USR Ștefan Pălărie, la Interviurile Adevărul de la ora 12:00

Atac devastator al Rusiei asupra Ucrainei. Capitala a fost principala țintă. Acoperișul Catedralei Adormirii Maicii Domnului din cadrul Lavrei Pecerska din Kiev a luat foc

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Război în Ucraina
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Rusia a lansat în noaptea de 14 spre 15 iunie unul dintre cele mai ample atacuri aeriene de la începutul războiului, folosind sute de drone și zeci de rachete împotriva Ucrainei. Capitala Kiev a fost principala țintă, însă lovituri au fost raportate și în Harkov, Sumî și regiunea Kiev.

Acoperișul Catedralei Adormirii Maicii Domnului din cadrul Lavrei Pecerska, cuprins de flăcări/FOTO:
Acoperișul Catedralei Adormirii Maicii Domnului din cadrul Lavrei Pecerska, cuprins de flăcări/FOTO:

Cel puțin nouă persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci au fost rănite. Printre victime se numără și cinci salvatori ucraineni uciși în timp ce interveneau la stingerea unui incendiu provocat de un atac anterior.

Lavra Pecerska, simbol spiritual al Ucrainei, a fost lovită

În Kiev, bombardamentele au provocat incendii și distrugeri în aproape toate sectoarele orașului. Flăcările au cuprins acoperișul Catedralei Adormirii Maicii Domnului din cadrul Lavrei Pecerska, unul dintre cele mai importante monumente religioase ale Ucrainei.

Episcopul Avraami, vicarul Lavrei Adormirii Maicii Domnului Kiev-Pecersk, a relatat că, după atacul asupra Catedralei Adormirii Maicii Domnului, datorită acțiunilor comune, a fost posibilă reducerea pericolului pentru oameni și conservarea altarelor. Pe pagina sa de Facebook, a menționat că a fost organizată o evacuare urgentă a obiectelor liturgice, a icoanelor antice, a antimonelor și a altor altare.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, Mitropolitul Epifanie, a numit aceasta „o altă crimă a Federației Ruse împotriva umanității, împotriva istoriei, împotriva creștinismului”. Adresându-se comunității internaționale, Epifanie a întrebat ce mai trebuie să facă „Anticristul de la Kremlin” pentru ca lumea să realizeze necesitatea unor acțiuni decisive pentru a pune capăt terorii rusești împotriva Ucrainei și a principiilor însăși ale păcii.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat că lăcașul de cult a suferit pagube importante. În aceeași noapte au fost lovite cămine studențești, blocuri de locuințe și clădiri aflate în construcție din mai multe cartiere ale capitalei.

Atacul a provocat și întreruperi masive de energie electrică. Aproximativ 140.000 de consumatori din nordul Kievului au rămas fără curent.

Zeci de răniți, inclusiv copii

Potrivit serviciilor de urgență, cel puțin 23 de persoane au fost rănite în Kiev. Printre acestea se află un copil în vârstă de cinci ani și o femeie însărcinată. O parte dintre victime au fost transportate la spital în stare gravă.

Pagube importante au fost raportate în sectoarele Obolon, Solomianski, Pecersk, Șevcenkivski și Holosiivski, unde incendiile au afectat blocuri de locuințe, depozite, piețe și infrastructură civilă.

Cultura ucraineană, din nou în vizor

Printre obiectivele lovite s-a aflat și Studioul Național de Film „Oleksandr Dovjenko”, unul dintre cele mai vechi și importante centre cinematografice din Ucraina.

Ministrul Culturii, Tetiana Berejna, a declarat că atacul a distrus atelierul de costume și cea mai mare colecție de costume istorice din țară.

„Rusia continuă să lovească nu doar infrastructura civilă și populația, ci și instituțiile culturale care păstrează identitatea, memoria și istoria Ucrainei”, a transmis oficialul ucrainean.

Cinci salvatori au murit într-un atac repetat

Una dintre cele mai dramatice situații s-a produs la Harkov. După un prim bombardament care a provocat un incendiu puternic, echipele de intervenție au ajuns la fața locului pentru a stinge focul.

La scurt timp, forțele ruse au lansat un al doilea atac asupra aceleiași zone. Cinci salvatori ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au fost uciși, iar alți cinci au fost răniți.

Ministrul de Interne, Ihor Klimenko, a descris victimele drept „eroi fără arme”, subliniind că Ucraina continuă să piardă oameni care salvează vieți.

Printre cei decedați se află și Oleksii Dorojkin, angajat al Departamentului pentru Situații de Urgență al Primăriei Harkov, care participa la operațiunile de salvare în momentul celui de-al doilea bombardament.

681 de mijloace de atac lansate într-o singură noapte

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, Rusia a folosit în total 681 de mijloace de atac aerian: 70 de rachete și 611 drone de diferite tipuri.

Sistemele de apărare antiaeriană au reușit să doboare sau să neutralizeze 632 dintre acestea. Cu toate acestea, 20 de rachete balistice și 27 de drone au reușit să își atingă țintele în 42 de locații diferite.

Autoritățile ucrainene și organizațiile internaționale pentru drepturile omului au acuzat în repetate rânduri Rusia că utilizează tactica „double tap” – lovirea aceleiași zone de două ori, pentru a provoca victime suplimentare în rândul salvatorilor și civililor care intervin după primul atac.

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