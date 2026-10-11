Elon Musk, de partea lui Trump în disputa sa cu Zelenski: A mers prea departe

Miliardarul american Elon Musk a susținut critica adusă de Trump președintelui ucrainean, pe fondul disputei privind loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Miliardarul american Elon Musk/ FOTO:Shutterstock

Proprietarul X și șeful Tesla și SpaceX a reacționat la un clip video publicat de Casa Albă cu o declarație a lui Trump. „Zelenski a mers prea departe”, a scris Musk pe X.

În clip, Trump cerea din nou Ucrainei să înceteze loviturile asupra rafinăriilor rusești. „I-am spus lui Zelenski: «Poți face orice vrei cu Rusia, dar nu atinge rafinăriile, pentru că e o problemă mondială». Și ce face? Se duce și lovește motorina. Mai bine ar înceta”, a spus Trump.

Președintele american a afirmat și că Ucraina are nevoie de un nou lider, capabil să negocieze încheierea războiului.

Potrivit Axios, Trump a decis să încheie acordul cu Rusia privind livrarea de motorină pe piețele americană și globală după ce Zelenski ar fi ignorat aproximativ șase solicitări ale SUA de a opri loviturile asupra rafinăriilor rusești. Loviturile sunt eficiente și creează probleme sectorului energetic rus. Președintele american nu consideră însă atacurile ucrainene asupra rafinăriilor echivalente cu cele rusești asupra rețelei energetice ucrainene.

Anul trecut, Musk afirmase că internetul prin satelit Starlink va rămâne disponibil pentru forțele armate ucrainene, în ciuda dezacordului său cu politica Kievului. „Oricât de mult nu aș fi de acord cu politica Ucrainei, Starlink nu își va opri niciodată terminalele. Nu am face niciodată asta și nu am folosi-o ca monedă de schimb”, scria Musk pe X.

Volodimir Zelenski are dreptate să numească acordul rușinos al lui Donald Trump de a importa motorină rusească un „cadou pentru Putin”. Aranjamentul canalizează bani către mașina de război a Kremlinului și transformă într-o farsă hotărârea Occidentului de a confrunta amenințările persistente, potrivit unui editorial din The Telegraph.

Putin înțelege doar limbajul forței. Și dacă cineva avea nevoie de dovezi că vede astfel de concesii ca pe undă verde pentru continuarea războiului, acestea au venit sub forma atacurilor rusești asupra Zaporojiei la doar câteva ore după anunțarea acordului. Atacul a ucis cel puțin opt persoane, inclusiv trei copii, și a rănit alte 16.

Ce încearcă Statele Unite să realizeze? În urmă cu mai puțin de o lună, Washingtonul a impus sancțiuni radicale Kremlinului, menite să-i reducă veniturile din energie. Iar acum, Statele Unite au fost de acord să cumpere combustibil rusesc, sprijinind economia Rusiei aflată în dificultate. A luat Trump în considerare cum vor reacționa Moscova, Beijingul sau Teheranul data viitoare când America va încerca să încheie o înțelegere sau va amenința cu sancțiuni?

Trump ar putea crede că această înțelegere îi va asigura o victorie politică la următoarele alegeri de la jumătatea mandatului, dar chiar și această explicație pare dubioasă.Prețurile combustibililor la benzinăriile americane au crescut brusc în ultimele luni - în mare parte din cauza războiului din Orientul Mijlociu - iar alegătorii americani simt puternic schimbările.

Totuși, transportul inițial de 300.000 de tone în cadrul noului acord este echivalent cu aproximativ 2,2 milioane de barili. Aceasta reprezintă puțin peste jumătate din cererea zilnică a SUA. Așadar, impactul imediat asupra prețurilor ar putea fi minim. Se așteaptă ca restul de 4,5 milioane de tone să nu înceapă să sosească decât după alegeri.

Anul trecut, Trump declara că va pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina în termen de 24 de ore de la preluarea mandatului.

În schimb, aproape doi ani mai târziu, acțiunile sale nu fac decât să alimenteze acest război.