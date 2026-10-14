 Putin dă semne de slăbiciune, spune Keith Kellogg. Fostul emisar american cere mesaje mai ferme pentru liderul rus: „Nu câștigi această luptă!” | adevarul.ro
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Putin dă semne de slăbiciune, spune Keith Kellogg. Fostul emisar american cere mesaje mai ferme pentru liderul rus: „Nu câștigi această luptă!”

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Keith Kellogg, fostul emisar american pentru Ucraina, susține că Rusia nu și-a atins obiectivele strategice în războiul cu Ucraina, iar reacțiile președintelui Vladimir Putin indică mai degrabă „slăbiciune” decât forță.

Kellogg a apărat dreptul Ucrainei de a-și stabili propria strategie militară
Kellogg a apărat dreptul Ucrainei de a-și stabili propria strategie militară Foto: EPA EFE

Într-un interviu pentru Bloomberg, în marja Forumului de Securitate de la Varșovia, Kellogg a declarat, că Occidentul trebuie să continue presiunile asupra Kremlinului și să transmită un mesaj clar: „Nu câștigi această luptă!”.

Potrivit fostului oficial american, Moscova încearcă să profite de oboseala generată de conflict și să aștepte o diminuare a sprijinului occidental pentru Kiev. Cu toate acestea, el consideră că Rusia a eșuat în atingerea obiectivelor sale majore, în ciuda teritoriilor ocupate și a costurilor uriașe ale războiului, relatează Kyiv Post, citând publicația americană.

„Trebuie să continuăm să punem presiune asupra lui”, a afirmat Kellogg, adăugând că reacția actuală a lui Putin este „un răspuns al slăbiciunii, nu al forței”.

Ucraina trebuie să decidă singură cum luptă

Kellogg a apărat dreptul Ucrainei de a-și stabili propria strategie militară, inclusiv în privința atacurilor asupra infrastructurii energetice rusești.

„Să lăsăm Ucraina să decidă ce va face și cum va ataca”, a declarat acesta, respingând ideea că rafinăriile rusești ar trebui să fie considerate ținte interzise.

Tensiunile dintre Trump și Zelenski, „zgomot de fond”

Fostul general american a minimizat recentele schimburi de replici dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, apreciind că acestea sunt supraevaluate.

„Oamenii ar trebui să facă un pas înapoi și să considere că este doar zgomot de fond”, a spus Kellogg, argumentând că diferențele de limbaj și context pot amplifica percepția unor neînțelegeri între cei doi lideri.

Referitor la eventualele alegeri din Ucraina, acesta a afirmat că decizia aparține exclusiv cetățenilor ucraineni: „Depinde de poporul ucrainean, nu de Statele Unite și nici de altcineva”.

Amintim că Ucraina se confruntă simultan cu presiunea militară a Rusiei, incertitudinea politică de la Washington și perspectiva unei noi ierni în care atacurile asupra infrastructurii energetice ar putea lăsa populația fără electricitate și căldură.

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