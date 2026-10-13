Elevul de 14 ani care a împușcat doi profesori într-un liceu din Franța, anchetat pentru fapte legate de terorism. Ce au descoperit procurorii

Adolescentul de 14 ani care a împușcat doi profesori din Franța este anchetat de Parchetul Național Antiterorism, după ce autoritățile au descoperit în dispozitivele sale digitale indicii că ar fi fost asociat unei comunități online care glorifică atacurile în masă și promovează violența extremă.

Băiatul nu era cunoscut pentru acte de violență. Foto: X

Anchetatorii au preluat cazul după ce au analizat dispozitivele electronice ale minorului și au identificat informații care ar indica legături cu o grupare ce încurajează comiterea unor acte de violență extremă, conform AFP.

Atacul a avut loc ieri dimineață, când adolescentul, elev în clasa a IX-a, a intrat în liceul în care învăța, având o armă ascunsă într-o husă de chitară. Acesta a deschis focul și a rănit directorul instituției și o profesoară.

Un alt membru al personalului școlii a intervenit și a reușit să îl imobilizeze pe elev până la sosirea poliției. Atacul a avut loc în jurul orei locale 10:00 în oraşul Aubagne, în apropiere de Marsilia.

Părinții adolescentului, audiați de anchetatori

La prima vedere, băiatul nu era cunoscut pentru acte de violență, însă ancheta a scos la iveală faptul că era izolat în raport cu colegii săi și că petrecea mult timp pe o platformă asociată glorificării crimelor în masă.

În prezent, adolescentul și părinții săi se află în custodia poliției. Anchetatorii încearcă să stabilească modul în care minorul a intrat în posesia armei și dacă aceasta provenea din locuința familiei.

Cazul este investigat de procurorii antiterorism, care urmează să stabilească natura exactă a legăturilor adolescentului cu respectiva comunitate online și dacă acestea au avut legătură directă cu atacul.