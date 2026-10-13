Un atac cibernetic fără precedent a vizat sute de supermarketuri din Franța, după ce hackerii au crescut de la distanță temperatura frigiderelor la 50 de grade Celsius, provocând pierderi masive de alimente și incendii, în timp ce suspiciunile de sabotaj se extind și asupra lanțurilor comerciale din Olanda și Belgia.

Alimente stricate și frigidere sigilate Foto: X/Infos Francaises

Printre lanțurile afectate se numără Intermarche (unde aproximativ 150 de magazine au avut frigiderele încălzite timp de șase ore), Carrefour (cu 80 de magazine lovite), Monoprix (cu 5% din rețea afectată) și Coopérative U.

Parchetul din Paris a declarat luni că atacul la scară largă „a afectat frigidere conectate din mai multe magazine alimentare importante din Franța”. Printre pagubele raportate s-au numărat „pierderi de alimente și incendii”, a adăugat acesta, citat de The Guardian.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu a cerut agenției naționale de securitate cibernetică a Franței, ANSSI, să investigheze cazul.

Franța „se coordona cu omologii săi europeni, deoarece și alte țări ar putea fi afectate”, investigând în același timp dacă și alte firme franceze erau în pericol, au spus apropiații premierului.

Reacții oficiale

Les Mousquetaires, care deține retailerul Intermarché, a declarat că aproximativ 150 dintre magazinele sale au fost afectate, frigiderele fiind încălzite până la 50°C timp de șase ore. Un purtător de cuvânt a declarat că a aruncat toate alimentele pentru a evita orice riscuri pentru sănătate. DIrectorul general Intermarche, Thierry Cotillard, a estimat că pagubele naționale s-ar ridica la zeci de milioane de euro într-o singură zi.

Dominique Schelcher, directorul executiv al Coopérative U, a declarat că și supermarketurile sale au fost afectate de atac. „Vizarea echipamentelor esențiale pentru conservarea produselor proaspete și pentru aprovizionarea cu alimente a francezilor este de o gravitate extremă și fără precedent”, a scris el pe X.

Cel mai mare lanț de supermarketuri din Franța, E Leclerc, a fost, de asemenea, afectat, hackerii „reușind să declanșeze de la distanță dezghețarea forțată a sistemelor de refrigerare din numeroase magazine”.

Vulnerabilitatea identificată

Investigațiile preliminare efectuate de ANSSI au condus la identificarea unei vulnerabilități în software-ul furnizat de compania daneză Danfoss, mai exact în controlerul AK-SM 800A, ale cărui riscuri de securitate fuseseră detaliate de compania de cibernetică Claroty în luna august.

Reprezentanții Danfoss au confirmat că sunt conștienți de incidente și au precizat că unitățile afectate rula „software depășit” (firmware vechi). Compania a reafirmat că recomandă constant clienților să își mențină sistemele actualizate cu cele mai recente versiuni. Federația Comerțului și Distribuției din Franța (FCD) a solicitat transparență totală din partea producătorului danez.

Probleme de securitate semnalate și în Țările de Jos

Este posibil ca atacul să nu se fi limitat la Franța. Compania olandeză de supermarketuri Ahold Delhaize a declarat că se confruntă și cu o „problemă de securitate” în rețeaua sa și că a scos din funcțiune mai multe sisteme pentru a le proteja.

Magazinele lanțului său Albert Heijn, cel mai mare lanț de supermarketuri din Olanda, care are și mai multe magazine în Belgia, au rămas deschise în ambele țări. Însă aplicația online și sistemul de livrare nu funcționau, în timp ce etichetele electronice de preț afișau adesea informații greșite.

Supermarketurile Delhaize, care fac parte tot din Ahold Delhaize, dar operează în Belgia și Luxemburg, au fost, de asemenea, afectate de problema securității, a relatat presa belgiană.

Incidentul survine pe fondul unei îngrijorări crescânde cu privire la potențialele haosuri pe care atacurile cibernetice ale unor actori rău intenționați le pot provoca în Europa, în toate sectoarele.

Președintele francez, Emmanuel Macron, un susținător ferm al Ucrainei în lupta sa împotriva invaziei rusești, a ordonat luna trecută măsuri de protejare a infrastructurii critice a Franței de „atacurile hibride” rusești.