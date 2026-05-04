Noroc incredibil: o româncă din Italia a câștigat o sumă uriașă după ce a tras un loz de 5 euro

O româncă în vârstă de 40 de ani, stabilită în Italia, a avut parte de un câștig neașteptat, după ce a obținut 500.000 de euro cu un loz răzuibil în valoare de doar 5 euro, potrivit publicației Il Messaggero.

Câștigul a fost înregistrat într-un bar din Carsoli, un punct de loterie frecventat de localnici, unde femeia obișnuia să vină de mai mult timp. Proprietarul localului a povestit cum s-a desfășurat momentul.

„Femeia, care vine aici de mulți ani, a intrat împreună cu soțul ei, a băut o cafea și apoi a decis să încerce un loz de 5 euro ‘Color’. Nu se aștepta deloc ca acel moment să îi schimbe viața”, a declarat acesta.

Pentru câștigătoare, descoperirea premiului a fost complet neașteptată.

„Cu siguranță nu mă așteptam. L-am cumpărat doar ca să joc. Când am văzut suma, am mers să verific la agenție și mi-au confirmat că am câștigat”, a spus femeia.

Cazul este unul dintre numeroasele exemple în care premiile mari sunt obținute din jocuri de mică valoare, transformând o simplă încercare într-un câștig care poate schimba radical viața.