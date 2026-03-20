search
Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ceartă pe biletul câștigător de 500.000 de euro: o româncă din Italia a dispărut de acasă, după ce a încasat premiul. Soțul susține că el a cumpărat lozul

0
0
Publicat:

Un câștig de 500.000 de euro la un loz răzuibil a declanșat un scandal între doi români din Italia după ce femeia care a încasat premiul a dispărut cu biletul. Partenerul acesteia susține că el este cel care l-a cumpărat și cere o parte din sumă.

Românca a câștigat cu un bilet răzuibil FOTO: Profimedia
Românca a câștigat cu un bilet răzuibil FOTO: Profimedia

Totul s-a petrecut în Carsoli, provincia L’Aquila, unde cei doi au mers pe 8 martie la un local din incinta unui centru comercial. Potrivit relatărilor bărbatului, acesta ar fi cumpărat un loz în valoare de 5 euro, pe care i l-a oferit partenerei sale drept cadou de Ziua Internațională a Femeii.

Surpriza a venit în momentul în care femeia a răzuit biletul și a descoperit că acesta era câștigătorul marelui premiu de 500.000 de euro. Cei doi s-au deplasat imediat la barul de unde fusese achiziționat lozul, unde proprietarul a confirmat, prin terminalul autorizat, că biletul este valid și câștigător, scrie publicația italiană Il Messaggero.

De aici, însă, situația a degenerat. Bărbatul susține că partenera sa a plecat singură către o bancă din zonă pentru a depune biletul și a începe procedurile de revendicare a premiului, fără a se mai întoarce acasă. Acesta afirmă că a rămas în locuință, pregătind momentul celebrării, însă femeia nu a mai revenit și nu a mai răspuns la telefon.

Potrivit sursei citate, românca ar fi întrerupt orice contact cu partenerul, ceea ce a alimentat tensiunile dintre cei doi. Bărbatul consideră că gestul de a oferi biletul a fost unul simbolic, de curtoazie, fără a implica renunțarea la drepturile asupra eventualului câștig. 

 În opinia sa, premiul ar trebui împărțit sau, în cel mai bun caz, recunoscut ca rezultat al investiției sale inițiale. El susține că deține dovezi și martori care pot confirma că el a achitat biletul și a declarat că intenționează să sesizeze autoritățile, inclusiv carabinierii, dacă situația nu va fi soluționată amiabil. 

În barul „Renato”, locul unde a fost cumpărat lozul, proprietarul a confirmat că biletul a fost achiziționat de bărbat, însă a refuzat să ofere detalii despre identitatea câștigătorilor, invocând confidențialitatea. Acesta a precizat că le-a verificat biletul și le-a confirmat câștigul.

Situația este, însă, complicată din punct de vedere juridic. În Italia, lozurile de tip „Gratta e Vinci” sunt considerate titluri la purtător, ceea ce înseamnă că dreptul de încasare aparține deținătorului fizic al biletului, susține publicația citată.

Acest aspect ar putea influența decisiv modul în care autoritățile sau instanțele vor analiza eventualul litigiu dintre cei doi.

Barmanul continuă să păstreze secretul în ceea ce privește numele norocoasei câștigătoare: „Nu dezvălui acest lucru din motive de confidențialitate și pentru că i-am făcut o promisiune acestei persoane. Această persoană cu siguranță nu este o proastă; mi-a arătat biletul și m-a întrebat dacă este într-adevăr așa cum a înțeles ea - că a câștigat 500.000 de euro. Am verificat de două ori și am văzut că este exact așa cum a spus”, a spus acesta.

Între timp, vestea câștigului a atras atenția localnicilor, iar în jurul barului s-au adunat curioși care au vrut să afle mai multe detalii despre norocoasa câștigătoare. Proprietarul localului a menționat că premiul face parte dintr-o serie de lozuri recente, iar suma maximă disponibilă este de 500.000 de euro.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Octavian Ursulescu, martor la împăcarea istorică dintre Elena Cârstea și Silvia Dumitrescu: „Elena a rămas tot slobodă la gură, caustică.” De ce solista se deplasează cu baston
image
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?

OK! Magazine

image
Viitoarea regină a decis să vorbească. Interviu NIMICITOR despre legătura pe care a avut-o cu Epstein

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?