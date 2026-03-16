Premii de până la 100.000 de lei cu noile lozuri de primăvară lansate de Loteria Română. Cât costă „Trifoi norocos” și „Loz bonus”

Loteria Română lansează, odată cu venirea primăverii, lozurile Trifoi norocos şi Loz bonus, aflat la cea de-a doua ediţie.

Lozul Trifoi norocos poate fi achiziționat din orice agenție loto cu numai 5 lei, a informat Loteria Română.

Valoarea totală a premiilor puse în joc de Loteria Română pentru acest nou produs loteristic este de 9,3 milioane de lei, iar cele 933.641 de câștiguri sunt distribuite în premii cu valori de 5 lei, 10 lei, 20 de lei, 50 de lei, 100 de lei, 500 de lei, 1.000 de lei, 10.000 de lei și 100.000 de lei.

Totodată, va fi lansată și cea de-a doua ediție Loz bonus.

"Aceasta reprezintă o nouă invitație adresată jucătorilor care își doresc să-și încerce norocul cu tradiționalul loz în plic", a transmis Loteria Română.

Noul Loz bonus poate fi achiziţionat din orice agenţie loto, cu 4 lei.

Valoarea totală a premiilor puse în joc de Loteria Română pentru acest nou produs loteristic este de şase milioane de lei, iar cele 662.256 de câştiguri sunt distribuite în premii cu valori de 4 lei, 8 lei, 20 de lei, 50 de lei, 500 de lei, 10.000 de lei şi 50.000 de lei.