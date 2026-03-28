Românca din Italia care a fugit cu lozul de 500.000 de euro și-a sunat partenerul: „Mi-a spus că termină munca și că se întoarce acasă”

Bucuria unui premiu de 500.000 de euro s-a transformat într-un conflict: o româncă din Italia a fugit cu biletul câștigător, iar după dispariție și-a contactat partenerul, Constantin, care cere împărțirea premiului conform înțelegerii inițiale.

Cei doi români care se ceartă pe biletul câștigător FOTO: FB
Cei doi români care se ceartă pe biletul câștigător FOTO: FB

Românca din Italia, care a dispărut după ce a câștigat 500.000 de euro la un loz răzuibil oferit de partenerul său, Constantin, pe 8 Martie, a fost denunțată la carabinieri de către acesta, potrivit ziarului Il Messaggero.

Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, susține că înțelegerea dintre cei doi era ca suma să fie împărțită în mod egal. Între timp, femeia a anunțat că s-ar afla la sora sa din Modena, după ce inițial se credea că ar fi plecat în România sau în Anglia, unde locuiesc rude ale familiei.

Într-o convorbire telefonică, ea i-ar fi spus partenerului că se va întoarce în aprilie și că a plecat pentru muncă. „M-a sunat acum patru zile. Mi-a spus că termină munca pe 20 aprilie și că se întoarce acasă. Nu mi-a spus exact unde este, doar că se află la Modena. Mi-a zis că și-a găsit un loc de muncă ca badantă”, a declarat Constantin.

„Înțelegerea era să împărțim suma pe jumătate”, a declarat bărbatul în emisiunea La Vita in diretta, de la Rai 1. Acesta a apelat deja la un avocat și a trimis o sesizare către autorități pentru a încerca blocarea încasării premiului.

Totul a început pe 8 martie, la Bar Renato din Carsoli, provincia L’Aquila (Abruzzo), când bărbatul român a cumpărat un loz de 5 euro și i l-a oferit partenerei sale în locul florilor.

Biletul s-a dovedit a fi câștigător, iar patronul localului a confirmat că lozul a fost cumpărat de bărbat. 

Martorii au relatat că femeia a verificat câștigul și apoi i-a dat biletul concubinului pentru confirmare. După ce valoarea premiului a fost confirmată, cei doi au mai rămas o vreme în bar. „Au rămas mult timp în bar după câștig. Dacă erau fericiți? Da, dar fără să exagereze”, a spus patronul.

Ulterior, femeia ar fi depus biletul la bancă, a plecat de acasă și nu a mai răspuns la telefon. Concubinul său crede că femeia intenționează să păstreze întreaga sumă și să nu o împartă.

Conform legislației italiene, câștigul unui bilet „Gratta e Vinci” aparține, din punct de vedere legal, persoanei care deține fizic biletul în momentul încasării, mai ales dacă acesta nu este nominal.

