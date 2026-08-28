Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit la vârsta de 89 de ani. Prințul Haakon urmează să îi succeadă la tron

Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit vineri, 28 august, la vârsta de 89 de ani, după o perioadă îndelungată marcată de probleme de sănătate, a anunțat Casa Regală norvegiană.

Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit Foto: EPA EFE jpg

Harald al V-lea a urcat pe tron în 1991, după decesul tatălui său, regele Olav al V-lea, și a devenit, de-a lungul domniei sale, cel mai longeviv monarh aflat la conducerea unui stat european, potrivit Reuters.

Considerat un monarh cu viziuni reformiste, Harald al V-lea a promovat modernizarea instituției regale și adaptarea acesteia la transformările societății norvegiene. Cei peste 35 de ani de domnie au fost marcați de eforturi constante de apropiere a Casei Regale de cetățeni și de consolidare a rolului simbolic al monarhiei.

În ultimele săptămâni, starea sa de sănătate s-a deteriorat semnificativ. Regele era internat din 17 august într-un spital din Oslo, unde primea tratament pentru o afecțiune a sângelui. Cu o zi înaintea decesului, Casa Regală anunțase că starea sa este „extrem de gravă”, iar regina Sonja și prințul moștenitor Haakon și-au suspendat toate angajamentele publice pentru a-i fi alături.

Pe durata spitalizării regelui, prințul moștenitor Haakon a exercitat atribuțiile de regent. În conformitate cu prevederile constituționale, acesta urmează să preia oficial funcția de șef al statului.