search
Vineri, 3 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Dronele și rachetele folosite de Rusia în atacul asupra Kievului conțineau 35.000 de componente fabricate în străinătate

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dronele și rachetele lansate de Rusia în atacul de amploare asupra Kievului din noaptea de miercuri spre joi conțineau aproximativ 35.000 de componente fabricate în străinătate, potrivit comisarului prezidențial ucrainean pentru politica de sancțiuni, Vladîslav Vlasiuk.

Componente străine au fost identificate în drone și rachete rusești. FOTO: Facebook
Componente străine au fost identificate în drone și rachete rusești. FOTO: Facebook

Potrivit acestuia, atacul, în care au fost folosite sute de drone și zeci de rachete, a inclus componente cu dublă utilizare sau destinate inițial pieței civile, produse de companii din întreaga lume.

Rusia a lansat sute de drone și zeci de rachete împotriva Ucrainei noaptea trecută. În spatele fiecărui astfel de atac nu se află doar complexul militar-industrial rus. Aceste drone și rachete conțineau 35.000 de componente străine”, a afirmat Vlasiuk.

Acesta a menționat că printre producătorii identificați se numără Texas Instruments, Analog Devices, Intel, AMD, STMicroelectronics, Infineon, NXP, Murata, Bosch, Toshiba și Raspberry Pi, dar și companii chineze și alți producători internaționali, scrie United24Media. 

Componentele ar ajunge în Rusia prin rețele de intermediari, înainte de a fi folosite în fabricile din industria militară, a spus oficialul ucrainean. El a adăugat că Ucraina a transmis în repetate rânduri informații despre originea acestora partenerilor internaționali, însă consideră că unele guverne și companii nu au luat încă măsuri suficiente.

Dacă zeci de mii dintre componentele dumneavoastră sunt găsite în mod regulat în rachetele și dronele rusești, acest lucru ar trebui să fie suficient pentru a vă determina să revizuiți sistemele de control a exporturilor, distribuția și relațiile cu clienții cu risc ridicat”, a declarat Vlasiuk.

Atacul asupra Kievului

În noaptea de miercuri spre joi, Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra capitalei ucrainene, folosind 496 de drone și 74 de rachete. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, apărarea antiaeriană a interceptat sau a neutralizat prin război electronic 476 dintre drone, mai scrie United24. 

Autoritățile ucrainene au anunțat că atacul a provocat moartea a 17 persoane și rănirea altor 90. Au fost înregistrate distrugeri în 28 de locații din Kiev, cele mai afectate fiind clădirile rezidențiale și infrastructura civilă. Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc în cartierul Darnîțkîi, unde o rachetă a lovit direct un bloc cu nouă etaje, distrugând grav primele șase niveluri ale acestuia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
35.000 de componente străine în dronele și rachetele cu care Rusia a atacat într-o singură zi
digi24.ro
image
Ilie Bolojan anunță când s-ar putea ieftini carburanții: „Prețurile ar putea reveni la nivelul dinaintea lunii martie”
stirileprotv.ro
image
Au fost „Toți pentru Justiție”, acum sunt toți împotriva ei. USR și liberalii care îl susțin pe Bolojan critică deciziile judecătorești pe bandă rulantă
gandul.ro
image
Toți șoferii fac ACEEAȘI greșeală înainte de concediu. Regula de 0,2 care îți poate SALVA vacanța
mediafax.ro
image
Golul anulat de VAR care a împărţit lumea în două după Portugalia – Croaţia! FIFA a explicat decizia
fanatik.ro
image
O cunoscută deputată din Rusia acuză autoritățile că ascund adevărata amploare a lipsei de combustibili: „Râmânem fără cereale. Asta înseamnă moarte”
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință Finlanda: „Se află acum pe lista țintelor nucleare ale Rusiei. Bucură-te, ai atins apogeul securității!”
digi24.ro
image
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea a rămas "mască", după ce și-a aflat adversara de la Wimbledon: "Rar mi s-a întâmplat așa ceva!"
digisport.ro
image
Cum reușește Elena Gheorghe să arate spectaculos la aproape 41 de ani. „Sunt întrebată dacă mi-am micșorat nasul sau dacă am implant mamar”
click.ro
image
Ucraina refuză blindatele donate de o țară UE. Au costat o avere, dar au grave probleme tehnice: „Acum, în sfârșit, pot fi casate"
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Cod galben de grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării. Prognoza pentru Capitală
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea radioului! A murit Anne-Marie Ionescu
cancan.ro
image
Instanța i-a recunoscut unui pensionar 18 ani munciți în grupa a II-a. Câți bani a luat în plus la pensie?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
prosport.ro
image
Averea găsită la percheziții în dosarul azilelor din Bihor. Ce ascundea seiful lui Viorel Pașca, totul a fost ridicat de DIICOT
playtech.ro
image
Ce i-a reproșat Ion Țiriac lui Ilie Năstase după ce România a pierdut finala Cupei Davis. ”Nasty”, întâlnire de gradul 0 cu Elena Ceaușescu
fanatik.ro
image
PNL a făcut degeaba Congres pentru excluderea „trădătorilor” din partid. „În momentul de față, avem două conduceri care funcționează simultan”
ziare.com
image
FIFA a făcut anunțul, după ce golul lui Gvardiol a fost anulat în minutul 90+13 al partidei Portugalia - Croația
digisport.ro
image
Ce se întâmplă între Ileana Sterp și Daniel Aloman, după ce s-au despărțit: „A fost de comun acord”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care s-a mutat Ileana Sterp după divorț. Este gard în gard cu mama Geta și e o splendoare. Amenajată în stil rustic, locuința este ceva ce rar vezi / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 3 iulie. Universul pregătește marile surprize pentru aceste zodii
mediaflux.ro
image
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă. O țeapă de 30.000 de euro a băgat-o pe Iulia Mîzgan în depresie. „Nu am fost atentă”
click.ro
image
Rețeta pe care Gabriela Cristea a pregătit-o special pentru musafirii săi: „Este atât de simplă, că ar putea fi făcută de un copil de 7 ani”
click.ro
image
De câte ori a iubit cu adevărat Cristian Boureanu: „Căsnicia nu trebuie confundată cu iubirea”
click.ro
Kate Middleton și William în Bahamas GettyImages 1239502886 jpg
Cât de slabă e, de fapt, prințesa? Kate Middleton, așa cum n-am mai văzut-o după diagnosticul de cancer: într-un șort mini
okmagazine.ro
retete chiftele jpg
Cum prepari chiftele pufoase și aromate care impresionează la masa familiei
clickpentrufemei.ro
Monedă Moskon (© Gabriel Talmatchi / Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța)
Cine a fost enigmaticul rege antic Moskon, ale cărui monede de argint au fost descoperite în Dobrogea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Angela Similea refuză să mai cânte, la 80 de ani? Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu: „Vocea i-a rămas impecabilă”
image
Cu ce se ocupă iubita lui Tudor Chirilă. O țeapă de 30.000 de euro a băgat-o pe Iulia Mîzgan în depresie. „Nu am fost atentă”

OK! Magazine

image
Kate Middleton, în albastru regal la Wimbledon. Cum a încălcat prințesa tradiția anul acesta

Click! Pentru femei

image
Nunta lui Taylor Swift va dura 10 ore! Ce alte detalii despre marele eveniment au fost făcute publice

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza