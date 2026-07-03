Dronele și rachetele folosite de Rusia în atacul asupra Kievului conțineau 35.000 de componente fabricate în străinătate

Dronele și rachetele lansate de Rusia în atacul de amploare asupra Kievului din noaptea de miercuri spre joi conțineau aproximativ 35.000 de componente fabricate în străinătate, potrivit comisarului prezidențial ucrainean pentru politica de sancțiuni, Vladîslav Vlasiuk.

Potrivit acestuia, atacul, în care au fost folosite sute de drone și zeci de rachete, a inclus componente cu dublă utilizare sau destinate inițial pieței civile, produse de companii din întreaga lume.

„Rusia a lansat sute de drone și zeci de rachete împotriva Ucrainei noaptea trecută. În spatele fiecărui astfel de atac nu se află doar complexul militar-industrial rus. Aceste drone și rachete conțineau 35.000 de componente străine”, a afirmat Vlasiuk.

Acesta a menționat că printre producătorii identificați se numără Texas Instruments, Analog Devices, Intel, AMD, STMicroelectronics, Infineon, NXP, Murata, Bosch, Toshiba și Raspberry Pi, dar și companii chineze și alți producători internaționali, scrie United24Media.

Componentele ar ajunge în Rusia prin rețele de intermediari, înainte de a fi folosite în fabricile din industria militară, a spus oficialul ucrainean. El a adăugat că Ucraina a transmis în repetate rânduri informații despre originea acestora partenerilor internaționali, însă consideră că unele guverne și companii nu au luat încă măsuri suficiente.

„Dacă zeci de mii dintre componentele dumneavoastră sunt găsite în mod regulat în rachetele și dronele rusești, acest lucru ar trebui să fie suficient pentru a vă determina să revizuiți sistemele de control a exporturilor, distribuția și relațiile cu clienții cu risc ridicat”, a declarat Vlasiuk.

Atacul asupra Kievului

În noaptea de miercuri spre joi, Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra capitalei ucrainene, folosind 496 de drone și 74 de rachete. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, apărarea antiaeriană a interceptat sau a neutralizat prin război electronic 476 dintre drone, mai scrie United24.

Autoritățile ucrainene au anunțat că atacul a provocat moartea a 17 persoane și rănirea altor 90. Au fost înregistrate distrugeri în 28 de locații din Kiev, cele mai afectate fiind clădirile rezidențiale și infrastructura civilă. Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc în cartierul Darnîțkîi, unde o rachetă a lovit direct un bloc cu nouă etaje, distrugând grav primele șase niveluri ale acestuia.